Россияне ударили КАБами по Изюму: пострадал человек, повреждено более 10 домов
Вечером 30 августа российские войска нанесли удар по Изюму в Харьковской области с помощью управляемых авиабомб. В результате атаки пострадал один человек, повреждены более 10 частных домов, автомобили и электросети.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Изюмской городской военной администрации в Telegram-канале.
В западной части города зафиксировали несколько попаданий
Удар по Изюму произошел около 22:00. Предположительно, российские войска применили управляемые авиабомбы.
Попадания зафиксировали в нескольких местах в западной части города. Одно из них пришлось на дорожное покрытие.
"Сегодня, 30 августа, около 22:00 враг нанес удар по городу Изюм, предположительно управляемыми авиабомбами (КАБ)", — сообщили в Изюмской ГВА.
Повреждены дома, автомобили и электросети
В результате атаки повреждено более 10 частных домов и несколько автомобилей.
На месте одного из попаданий возник пожар в хозяйственной постройке. Также повреждены электросети.
В результате обстрела пострадал один человек. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Информация о последствиях удара уточняется.
Ранее мы писали, что россияне обстреляли ракетой людей во время забега в Харьковской области: трое погибших.
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