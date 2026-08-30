Россияне ударили КАБами по Изюму: пострадал человек, повреждено более 10 домов

Вечером 30 августа российские войска нанесли удар по Изюму в Харьковской области с помощью управляемых авиабомб. В результате атаки пострадал один человек, повреждены более 10 частных домов, автомобили и электросети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Изюмской городской военной администрации в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В западной части города зафиксировали несколько попаданий

Удар по Изюму произошел около 22:00. Предположительно, российские войска применили управляемые авиабомбы.

Попадания зафиксировали в нескольких местах в западной части города. Одно из них пришлось на дорожное покрытие.

"Сегодня, 30 августа, около 22:00 враг нанес удар по городу Изюм, предположительно управляемыми авиабомбами (КАБ)", — сообщили в Изюмской ГВА.

Читайте также: Враг нанес удар по бизнес-центру в Лозовой: известно о десяти раненых, есть в тяжелом состоянии. ФОТО

Повреждены дома, автомобили и электросети

В результате атаки повреждено более 10 частных домов и несколько автомобилей.

На месте одного из попаданий возник пожар в хозяйственной постройке. Также повреждены электросети.

В результате обстрела пострадал один человек. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация о последствиях удара уточняется.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли ракетой людей во время забега в Харьковской области: трое погибших.

Читайте также: Пятеро человек ранены, в том числе 16-летняя девушка, в результате атаки РФ на Изюм