РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11140 посетителей онлайн
Новости Почтение памяти погибших Ракетный удар РФ по забегу на Харьковщине
2 103 21

Россияне обстреляли ракетой людей во время забега в Харьковской области: погибли трое человек, начато расследование

Российская ракета атаковала Сумскую область

В Харьковской области после ракетного удара РФ по месту проведения забега, в результате которого погибли три человека, начато расследование по факту служебной халатности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар "Искандером" по забегу

"По данным следствия, 29 августа около 09:30 военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по территории одного из населенных пунктов Берестинского района Харьковской области, где проходил забег в память о погибших Героях Украины", — говорится в сообщении.

Предположительно, российские военные применили ракету "Искандер-М".

Погибли три человека.

Читайте также: Большинство пожаров в Милии ликвидировано: 38 погибших, четверо пропавших без вести, - Зеленский. ВИДЕО

Служебная халатность, повлекшая гибель людей

Под процессуальным руководством Берестинской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая гибель людей.

В рамках производства следствие будет проверять действия должностных лиц военной администрации, организовавших проведение мероприятия.

В частности, будет установлено, должным ли образом должностные лица выполнили свои обязанности по обеспечению безопасности участников, учли ли они сложившуюся ситуацию с безопасностью и были ли приняты все необходимые меры для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей.

Читайте также: Системы оповещения будут использовать для объявлений о поминовении

Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

обстрел (35118) Харьковская область (3125) Берестинский район (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Це не "службова недбалість" - це ідіотизм! Кому вони нах нужні ці забіги? Яка з них користь? Хочеш задонатити на ЗСУ - для цього є інші способи.
показать весь комментарий
30.08.2026 12:37 Ответить
+6
Якщо не шикування, виставки, концерти,.... , то забіги... Та ще у прифронтовій зоні...
показать весь комментарий
30.08.2026 12:39 Ответить
+5
Склади ракет та зброї кроти моментально дають координати в Москву, а тут публічна акція.... Це в нас ракет немає, а в русні їх дофіга, і жаліть їх вони не будуть.
показать весь комментарий
30.08.2026 12:43 Ответить

Загрузка...

 
 