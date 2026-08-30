Россияне обстреляли ракетой людей во время забега в Харьковской области: погибли трое человек, начато расследование
В Харьковской области после ракетного удара РФ по месту проведения забега, в результате которого погибли три человека, начато расследование по факту служебной халатности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Удар "Искандером" по забегу
"По данным следствия, 29 августа около 09:30 военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по территории одного из населенных пунктов Берестинского района Харьковской области, где проходил забег в память о погибших Героях Украины", — говорится в сообщении.
Предположительно, российские военные применили ракету "Искандер-М".
Погибли три человека.
Служебная халатность, повлекшая гибель людей
Под процессуальным руководством Берестинской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая гибель людей.
В рамках производства следствие будет проверять действия должностных лиц военной администрации, организовавших проведение мероприятия.
В частности, будет установлено, должным ли образом должностные лица выполнили свои обязанности по обеспечению безопасности участников, учли ли они сложившуюся ситуацию с безопасностью и были ли приняты все необходимые меры для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей.
Досудебное расследование продолжается.
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