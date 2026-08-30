Россияне обстреляли ракетой людей во время забега в Харьковской области: погибли трое человек, начато расследование

В Харьковской области после ракетного удара РФ по месту проведения забега, в результате которого погибли три человека, начато расследование по факту служебной халатности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Удар "Искандером" по забегу

"По данным следствия, 29 августа около 09:30 военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по территории одного из населенных пунктов Берестинского района Харьковской области, где проходил забег в память о погибших Героях Украины", — говорится в сообщении.



Предположительно, российские военные применили ракету "Искандер-М".



Погибли три человека.

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Служебная халатность, повлекшая гибель людей

Под процессуальным руководством Берестинской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая гибель людей.



В рамках производства следствие будет проверять действия должностных лиц военной администрации, организовавших проведение мероприятия.



В частности, будет установлено, должным ли образом должностные лица выполнили свои обязанности по обеспечению безопасности участников, учли ли они сложившуюся ситуацию с безопасностью и были ли приняты все необходимые меры для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей.

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Досудебное расследование продолжается.