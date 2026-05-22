РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11334 посетителя онлайн
Новости Почтение памяти погибших Минута молчания
873 15

Системы оповещения будут использоваться для объявлений о почтении памяти

Оповещение для почтения памяти: что решил Кабмин?

Кабинет Министров разрешил использование систем оповещения для объявлений о мероприятиях по чествованию памяти.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Отныне их будут использовать ежедневно в 09:00 для объявления общенациональной минуты молчания и во время всеукраинской акции "Зажги свечу", которая ежегодно проходит в четвертую субботу ноября в память о жертвах Голодомора 1932–1933 годов", - говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве минуту молчания ежедневно в 9:00 будут объявлять через громкоговорители, - КГГА

Напомним, что с 2025 года в столице о начале минуты молчания объявляют через звуковые системы оповещения на ул. Крещатик и Майдане Независимости, на 19 станциях киевского метрополитена и в наземном общественном транспорте, где есть техническая возможность аудиотрансляций. Также уведомления поступают через мобильное приложение "Киев Цифровой".

Кроме того, в 9:00 на цифровых билбордах и ситилайтах города, а также на информационных стендах станций метро появляется визуальное сообщение о начале общенациональной минуты молчания.

Что предшествовало?

6 марта президент Владимир Зеленский подписал закон об установлении общенациональной минуты молчания на государственном уровне.

Читайте также: На Аллее украинской армии в Киеве открыли памятный знак в честь Национальной гвардии Украины

Автор: 

память (1507) Свириденко Юлия (462)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Гучніше вшанування памяті, довша і ширша вишиванка... - тільки не заважайте нам біля корита далі красти.
показать весь комментарий
22.05.2026 09:50 Ответить
+13
Популізм та блюзнірство.
показать весь комментарий
22.05.2026 09:52 Ответить
+5
Слава полеглим героям!
Оця хвилина мовчання кожного дня- ні що інше як намагання тримати людей у покорі, виконувати накази без осмислення.
Північна корея - посібник для зедегенератів які захопили владу.
показать весь комментарий
22.05.2026 09:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гучніше вшанування памяті, довша і ширша вишиванка... - тільки не заважайте нам біля корита далі красти.
показать весь комментарий
22.05.2026 09:50 Ответить
Виплачувати усім загиблим гробові 15 млн грн? Повне та безкоштовне лікування для калік?
Ні! Просто будемо всіх діставати шумом о 9:00 та змушувати усіх стояти, роблячи вигляд, що владі не байдуже на народ.
Офіс простих рішень.
показать весь комментарий
22.05.2026 10:16 Ответить
Популізм та блюзнірство.
показать весь комментарий
22.05.2026 09:52 Ответить
Куда наступним разом занесе зєлю .
показать весь комментарий
22.05.2026 09:53 Ответить
Це правильно!
показать весь комментарий
22.05.2026 09:57 Ответить
Слава полеглим героям!
Оця хвилина мовчання кожного дня- ні що інше як намагання тримати людей у покорі, виконувати накази без осмислення.
Північна корея - посібник для зедегенератів які захопили владу.
показать весь комментарий
22.05.2026 09:58 Ответить
радує, що ще є тут думаючі люди
показать весь комментарий
22.05.2026 10:30 Ответить
Питання до можновладців?!
Чому й досі немає механізму притягнення до відповідальності злісних порушників Загальнонаціональної хвилини мовчання!?
Щодня о 09:00 вся Україна на хвилину повинна зупинитись й вшанувати пам'ять загиблих за свободу та незалежність України!
А є такі покидьки, що злісно це не лише ігнорують, а на зауваження Українців лаються та огризаються!
Чи владі не цікаво, джерело додаткових надходжень до Бюджету України від штафів за такі правопрорушення?!
показать весь комментарий
22.05.2026 10:00 Ответить
ти ж з АП друкуєш, то сходи запитай у свого керівника.
показать весь комментарий
22.05.2026 11:04 Ответить
А шо лікарі кажуть?
показать весь комментарий
22.05.2026 11:05 Ответить
13 мая 2015

"Южнокорейская разведка объявила, что в КНДР расстрелян министр обороны - по сообщениям, его обвинили в неуважении и нелояльности к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и расстреляли на глазах у сотен государственных чиновников.

Согласно докладу разведки, представленному в парламенте Южной Кореи, Хён Ён Чхоль был расстрелян 30 апреля из зенитного орудия на глазах сотен государственных чиновников.

По сообщениям, главу оборонного ведомства КНДР приговорили к смерти за то, что он заснул на военном мероприятии, на котором присутствовал Ким Чен Ын"

то ти сюди прийти сюди бажаєш?
показать весь комментарий
22.05.2026 11:07 Ответить
Хотим ещё слушать речи шашлычника,прямо через чип в голове.
показать весь комментарий
22.05.2026 10:03 Ответить
Комунізм, маоізм, фашизм.
Лінійки кожного дня, співання гімну, салюти, галстуки, хто не плаче в скорботі- той зрадник і того розстріляти з зенітної гармати, казати тільки те що хочуть від тебе почути, виконувати накази не думаючи, бити поклони, молитись на схід одночасно з усіма, жертвоприношення, залякування, привселюдне покарання за непокору....
Ми це вже все бачили, і знаємо до чого все це призводить.
показать весь комментарий
22.05.2026 10:09 Ответить
Так она уже почти год используется для трансляции "хвилини мовчання") КМУ не в курсе?
показать весь комментарий
22.05.2026 10:27 Ответить
 
 