Системы оповещения будут использоваться для объявлений о почтении памяти

Кабинет Министров разрешил использование систем оповещения для объявлений о мероприятиях по чествованию памяти.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отныне их будут использовать ежедневно в 09:00 для объявления общенациональной минуты молчания и во время всеукраинской акции "Зажги свечу", которая ежегодно проходит в четвертую субботу ноября в память о жертвах Голодомора 1932–1933 годов", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 2025 года в столице о начале минуты молчания объявляют через звуковые системы оповещения на ул. Крещатик и Майдане Независимости, на 19 станциях киевского метрополитена и в наземном общественном транспорте, где есть техническая возможность аудиотрансляций. Также уведомления поступают через мобильное приложение "Киев Цифровой".

Кроме того, в 9:00 на цифровых билбордах и ситилайтах города, а также на информационных стендах станций метро появляется визуальное сообщение о начале общенациональной минуты молчания.

Что предшествовало?

6 марта президент Владимир Зеленский подписал закон об установлении общенациональной минуты молчания на государственном уровне.

