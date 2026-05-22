Системы оповещения будут использоваться для объявлений о почтении памяти
Кабинет Министров разрешил использование систем оповещения для объявлений о мероприятиях по чествованию памяти.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Отныне их будут использовать ежедневно в 09:00 для объявления общенациональной минуты молчания и во время всеукраинской акции "Зажги свечу", которая ежегодно проходит в четвертую субботу ноября в память о жертвах Голодомора 1932–1933 годов", - говорится в сообщении.
Напомним, что с 2025 года в столице о начале минуты молчания объявляют через звуковые системы оповещения на ул. Крещатик и Майдане Независимости, на 19 станциях киевского метрополитена и в наземном общественном транспорте, где есть техническая возможность аудиотрансляций. Также уведомления поступают через мобильное приложение "Киев Цифровой".
Кроме того, в 9:00 на цифровых билбордах и ситилайтах города, а также на информационных стендах станций метро появляется визуальное сообщение о начале общенациональной минуты молчания.
Что предшествовало?
6 марта президент Владимир Зеленский подписал закон об установлении общенациональной минуты молчания на государственном уровне.
Ні! Просто будемо всіх діставати шумом о 9:00 та змушувати усіх стояти, роблячи вигляд, що владі не байдуже на народ.
Офіс простих рішень.
Оця хвилина мовчання кожного дня- ні що інше як намагання тримати людей у покорі, виконувати накази без осмислення.
Північна корея - посібник для зедегенератів які захопили владу.
Чому й досі немає механізму притягнення до відповідальності злісних порушників Загальнонаціональної хвилини мовчання!?
Щодня о 09:00 вся Україна на хвилину повинна зупинитись й вшанувати пам'ять загиблих за свободу та незалежність України!
А є такі покидьки, що злісно це не лише ігнорують, а на зауваження Українців лаються та огризаються!
Чи владі не цікаво, джерело додаткових надходжень до Бюджету України від штафів за такі правопрорушення?!
"Южнокорейская разведка объявила, что в КНДР расстрелян министр обороны - по сообщениям, его обвинили в неуважении и нелояльности к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и расстреляли на глазах у сотен государственных чиновников.
Согласно докладу разведки, представленному в парламенте Южной Кореи, Хён Ён Чхоль был расстрелян 30 апреля из зенитного орудия на глазах сотен государственных чиновников.
По сообщениям, главу оборонного ведомства КНДР приговорили к смерти за то, что он заснул на военном мероприятии, на котором присутствовал Ким Чен Ын"
то ти сюди прийти сюди бажаєш?
Лінійки кожного дня, співання гімну, салюти, галстуки, хто не плаче в скорботі- той зрадник і того розстріляти з зенітної гармати, казати тільки те що хочуть від тебе почути, виконувати накази не думаючи, бити поклони, молитись на схід одночасно з усіма, жертвоприношення, залякування, привселюдне покарання за непокору....
Ми це вже все бачили, і знаємо до чого все це призводить.