Системи оповіщення використовуватимуть для оголошень про вшанування пам’яті

Оповіщення для вшанування пам’яті: що вирішив Кабмін?

Кабінет Міністрів дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування памʼяті.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Відтепер їх використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції "Запали свічку", яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 2025 року у столиці про початок хвилини мовчання оголошують через звукові системи оповіщення на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності, на 19 станціях київського метрополітену та в наземному громадському транспорті, де є технічна можливість аудіотрансляцій. Також сповіщення надходять через мобільний застосунок Київ Цифровий.

Крім того, о 9:00 на діджитал-білбордах і сітілайтах міста, а також на інформаційних стендах станцій метро з’являється візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

Що передувало?

6 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні.

+18
Гучніше вшанування памяті, довша і ширша вишиванка... - тільки не заважайте нам біля корита далі красти.
показати весь коментар
22.05.2026 09:50 Відповісти
+15
Популізм та блюзнірство.
показати весь коментар
22.05.2026 09:52 Відповісти
+8
Слава полеглим героям!
Оця хвилина мовчання кожного дня- ні що інше як намагання тримати людей у покорі, виконувати накази без осмислення.
Північна корея - посібник для зедегенератів які захопили владу.
показати весь коментар
22.05.2026 09:58 Відповісти
Виплачувати усім загиблим гробові 15 млн грн? Повне та безкоштовне лікування для калік?
Ні! Просто будемо всіх діставати шумом о 9:00 та змушувати усіх стояти, роблячи вигляд, що владі не байдуже на народ.
Офіс простих рішень.
показати весь коментар
22.05.2026 10:16 Відповісти
буде Хвилина Пам'яті, буде пам'ять та шана до загиблих та покалічених на війні - будуть і виплати від держави.

а якщо, "не мєшайтє нам жить своімі гучномовцями і меморіалами", то буде забуття і неповага до Героїв і Людини в в селі, як ото 18-ти літньої пьяної сцикушки з сьогодняшньої новини на Цензорі

"Розруха починається в голові...."

.
показати весь коментар
22.05.2026 11:27 Відповісти
повага до Людини в Пікселі !
з дитинства !
тому що він - твій Захисник !

.
показати весь коментар
22.05.2026 11:42 Відповісти
рішення правільне !
Хвилина Пам'яті - це найменше що кожен з українців може зробити для вшанування пам'яті Героїв, які віддали за нас найдорожче - життя !

зробити це мають не ЗЄля, не "ті що крадуть", не "власть", а кожен !
персонально !
всього лише одна хвилина щодня за цей самий цілий день, які НЕ проживуть вже 300 000 загиблих військових і біля 100 000 цивільних.
показати весь коментар
22.05.2026 11:19 Відповісти
багато кажуть і показують війну ?

НІ !

хтось воює, а хтось кайфує в тилу.
і це не тільки і не стільки про персонально ЗЄлю і його кагал, а про його пересічних ЗЄльоних малоросів

.
показати весь коментар
22.05.2026 11:31 Відповісти
Куда наступним разом занесе зєлю .
показати весь коментар
22.05.2026 09:53 Відповісти
Це правильно!
показати весь коментар
22.05.2026 09:57 Відповісти
радує, що ще є тут думаючі люди
показати весь коментар
22.05.2026 10:30 Відповісти
оця Хвилина Пам'яті щодня -
найменше, що ти, курва, можеш зробити для пам'яті Героїв, які віддали своє Життя за твоє нікчемне існування насєкомого !

.
показати весь коментар
22.05.2026 11:35 Відповісти
Питання до можновладців?!
Чому й досі немає механізму притягнення до відповідальності злісних порушників Загальнонаціональної хвилини мовчання!?
Щодня о 09:00 вся Україна на хвилину повинна зупинитись й вшанувати пам'ять загиблих за свободу та незалежність України!
А є такі покидьки, що злісно це не лише ігнорують, а на зауваження Українців лаються та огризаються!
Чи владі не цікаво, джерело додаткових надходжень до Бюджету України від штафів за такі правопрорушення?!
показати весь коментар
22.05.2026 10:00 Відповісти
ти ж з АП друкуєш, то сходи запитай у свого керівника.
показати весь коментар
22.05.2026 11:04 Відповісти
А шо лікарі кажуть?
показати весь коментар
22.05.2026 11:05 Відповісти
13 мая 2015

"Южнокорейская разведка объявила, что в КНДР расстрелян министр обороны - по сообщениям, его обвинили в неуважении и нелояльности к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и расстреляли на глазах у сотен государственных чиновников.

Согласно докладу разведки, представленному в парламенте Южной Кореи, Хён Ён Чхоль был расстрелян 30 апреля из зенитного орудия на глазах сотен государственных чиновников.

По сообщениям, главу оборонного ведомства КНДР приговорили к смерти за то, что он заснул на военном мероприятии, на котором присутствовал Ким Чен Ын"

то ти сюди прийти сюди бажаєш?
показати весь коментар
22.05.2026 11:07 Відповісти
всі закиди кацапоботів про ЗЄлю та пів. Корею НЕ по тємє !

яке відношення має ЗЄля та його мудрий український наріт до пам'яті Героїв ?

ніяке !
не подобається ЗЄля, ну то...

"Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І ворожою ЗЄлою кров'ю
Волю окропіте !..."

.
показати весь коментар
22.05.2026 11:48 Відповісти
+ 💯 👍🏿!

зневага до Хвилини Пам'яті має каратись щонайменше адміністративно - не заходить через голову, треба бити гривнею по сраці !

.
показати весь коментар
22.05.2026 11:39 Відповісти
Хотим ещё слушать речи шашлычника,прямо через чип в голове.
показати весь коментар
22.05.2026 10:03 Відповісти
Комунізм, маоізм, фашизм.
Лінійки кожного дня, співання гімну, салюти, галстуки, хто не плаче в скорботі- той зрадник і того розстріляти з зенітної гармати, казати тільки те що хочуть від тебе почути, виконувати накази не думаючи, бити поклони, молитись на схід одночасно з усіма, жертвоприношення, залякування, привселюдне покарання за непокору....
Ми це вже все бачили, і знаємо до чого все це призводить.
показати весь коментар
22.05.2026 10:09 Відповісти
Так она уже почти год используется для трансляции "хвилини мовчання") КМУ не в курсе?
показати весь коментар
22.05.2026 10:27 Відповісти
Вишиванку надів, по гучномовцях передавати, і в цей час тихенько красти і далі , п-патріотизм
показати весь коментар
22.05.2026 11:18 Відповісти
 
 