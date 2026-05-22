Системи оповіщення використовуватимуть для оголошень про вшанування пам’яті

Кабінет Міністрів дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування памʼяті.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Відтепер їх використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції "Запали свічку", яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Києві хвилину мовчання щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці, - КМДА

Нагадаємо, що з 2025 року у столиці про початок хвилини мовчання оголошують через звукові системи оповіщення на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності, на 19 станціях київського метрополітену та в наземному громадському транспорті, де є технічна можливість аудіотрансляцій. Також сповіщення надходять через мобільний застосунок Київ Цифровий.

Крім того, о 9:00 на діджитал-білбордах і сітілайтах міста, а також на інформаційних стендах станцій метро з’являється візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

Що передувало?

6 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні.

Також читайте: На Алеї українського війська в Києві відкрили пам’ятний знак на честь Національної гвардії України