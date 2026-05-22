Системи оповіщення використовуватимуть для оголошень про вшанування пам’яті
Кабінет Міністрів дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування памʼяті.
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Відтепер їх використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції "Запали свічку", яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що з 2025 року у столиці про початок хвилини мовчання оголошують через звукові системи оповіщення на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності, на 19 станціях київського метрополітену та в наземному громадському транспорті, де є технічна можливість аудіотрансляцій. Також сповіщення надходять через мобільний застосунок Київ Цифровий.
Крім того, о 9:00 на діджитал-білбордах і сітілайтах міста, а також на інформаційних стендах станцій метро з’являється візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.
Що передувало?
6 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ні! Просто будемо всіх діставати шумом о 9:00 та змушувати усіх стояти, роблячи вигляд, що владі не байдуже на народ.
Офіс простих рішень.
а якщо, "не мєшайтє нам жить своімі гучномовцями і меморіалами", то буде забуття і неповага до Героїв і Людини в в селі, як ото 18-ти літньої пьяної сцикушки з сьогодняшньої новини на Цензорі
"Розруха починається в голові...."
.
з дитинства !
тому що він - твій Захисник !
.
Хвилина Пам'яті - це найменше що кожен з українців може зробити для вшанування пам'яті Героїв, які віддали за нас найдорожче - життя !
зробити це мають не ЗЄля, не "ті що крадуть", не "власть", а кожен !
персонально !
всього лише одна хвилина щодня за цей самий цілий день, які НЕ проживуть вже 300 000 загиблих військових і біля 100 000 цивільних.
НІ !
хтось воює, а хтось кайфує в тилу.
і це не тільки і не стільки про персонально ЗЄлю і його кагал, а про його пересічних ЗЄльоних малоросів
.
Оця хвилина мовчання кожного дня- ні що інше як намагання тримати людей у покорі, виконувати накази без осмислення.
Північна корея - посібник для зедегенератів які захопили владу.
найменше, що ти, курва, можеш зробити для пам'яті Героїв, які віддали своє Життя за твоє нікчемне існування насєкомого !
.
Чому й досі немає механізму притягнення до відповідальності злісних порушників Загальнонаціональної хвилини мовчання!?
Щодня о 09:00 вся Україна на хвилину повинна зупинитись й вшанувати пам'ять загиблих за свободу та незалежність України!
А є такі покидьки, що злісно це не лише ігнорують, а на зауваження Українців лаються та огризаються!
Чи владі не цікаво, джерело додаткових надходжень до Бюджету України від штафів за такі правопрорушення?!
"Южнокорейская разведка объявила, что в КНДР расстрелян министр обороны - по сообщениям, его обвинили в неуважении и нелояльности к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и расстреляли на глазах у сотен государственных чиновников.
Согласно докладу разведки, представленному в парламенте Южной Кореи, Хён Ён Чхоль был расстрелян 30 апреля из зенитного орудия на глазах сотен государственных чиновников.
По сообщениям, главу оборонного ведомства КНДР приговорили к смерти за то, что он заснул на военном мероприятии, на котором присутствовал Ким Чен Ын"
то ти сюди прийти сюди бажаєш?
яке відношення має ЗЄля та його мудрий український наріт до пам'яті Героїв ?
ніяке !
не подобається ЗЄля, ну то...
"Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І ворожою ЗЄлою кров'ю
Волю окропіте !..."
.
зневага до Хвилини Пам'яті має каратись щонайменше адміністративно - не заходить через голову, треба бити гривнею по сраці !
.
Лінійки кожного дня, співання гімну, салюти, галстуки, хто не плаче в скорботі- той зрадник і того розстріляти з зенітної гармати, казати тільки те що хочуть від тебе почути, виконувати накази не думаючи, бити поклони, молитись на схід одночасно з усіма, жертвоприношення, залякування, привселюдне покарання за непокору....
Ми це вже все бачили, і знаємо до чого все це призводить.