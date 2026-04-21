У Києві хвилину мовчання щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці, - КМДА
У Києві з 13 квітня 2026 року щодня о 9:00 через міську систему централізованого оповіщення оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання в пам’ять про загиблих унаслідок російської агресії. Повідомлення транслюється вже з понад 400 точок, а також доступне в застосунку Київ Цифровий та на цифрових носіях по місту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у КМДА.
"У Києві з 13 квітня 2026 року щодня о 9:00 через гучномовці міської системи оповіщення оголошують хвилину мовчання. Мета – створити щоденний ритуал пам’яті про загиблих унаслідок російської агресії", - ідеться в повідомленні.
- Наразі повідомлення транслюється з понад 400 точок оповіщення, систему активно модернізують.
- Також відлік хвилини мовчання доступний у мобільному застосунку "Київ Цифровий" та на діджитал-рекламних носіях міста.
Таким чином Київ долучається до загальнонаціонального ритуалу подяки, пошани та пам'яті Захисників, Захисниць і цивільних, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
У який спосіб оголошуватимуть хвилину мовчання
Як повідомили в Департаменті муніципальної безпеки, для інформування залучають гучномовці територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.
Наразі в місті триває реконструкція та технічна модернізація цієї системи, тому перелік локацій поступово розширюватимуть.
Система ще проходить процес налагодження.
Нагадаємо, що з 2025 року у столиці про початок хвилини мовчання оголошують через звукові системи оповіщення на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності, на 19 станціях київського метрополітену та в наземному громадському транспорті, де є технічна можливість аудіотрансляцій. Також сповіщення надходять через мобільний застосунок Київ Цифровий.
Крім того, о 9:00 на діджитал-білбордах і сітілайтах міста, а також на інформаційних стендах станцій метро з’являється візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.
Що передувало?
6 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні.
Щодо загиблих воїнів, то найкраща пам'ять про них - це повага і допомога їх родині і процвітаюча Україна, бо тут жити їх дітям, батькам, коханим.
В нас же все підмінили оцим указом і на цьому крапка.
це ваша совість.
мені зрозуміле обурення владою, але коли обурення викликає навіть щось дійсно важливе та загальнолюдське, то це вже діагноз не стільки владі скільки людям.
тож особисто для мене, демонстративна відмова людини висловити шану полеглим є позицією.
гадаю, для людини з позицією отримати ***** за свої переконання це чеснота.
якщо ваші переконання не дозволяють вам вшанувати полеглих українських військових, тоді так, тоді їх краще не висловлювати.
Колись казав і ще раз повторюсь, що на мою думку найкраще вшанування загиблих та допомога живим - це донат на ЗСУ, на дрони, на русоріз, на шахедоріз.
ні, не нагадує.