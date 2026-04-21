У Києві хвилину мовчання щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці, - КМДА

Столиця щодня зупиняється о 9:00: у Києві запровадили системне оголошення хвилини мовчання

У Києві з 13 квітня 2026 року щодня о 9:00 через міську систему централізованого оповіщення оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання в пам’ять про загиблих унаслідок російської агресії. Повідомлення транслюється вже з понад 400 точок, а також доступне в застосунку Київ Цифровий та на цифрових носіях по місту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у КМДА.

"У Києві з 13 квітня 2026 року щодня о 9:00 через гучномовці міської системи оповіщення оголошують хвилину мовчання. Мета – створити щоденний ритуал пам’яті про загиблих унаслідок російської агресії", - ідеться в повідомленні.

  • Наразі повідомлення транслюється з понад 400 точок оповіщення, систему активно модернізують.
  • Також відлік хвилини мовчання доступний у мобільному застосунку "Київ Цифровий" та на діджитал-рекламних носіях міста.

Таким чином Київ долучається до загальнонаціонального ритуалу подяки, пошани та пам'яті Захисників, Захисниць і цивільних, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

У який спосіб оголошуватимуть хвилину мовчання

Як повідомили в Департаменті муніципальної безпеки, для інформування залучають гучномовці територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Зокрема, до повідомлення про початок хвилини мовчання наразі залучено понад 400 точок оповіщення.

Наразі в місті триває реконструкція та технічна модернізація цієї системи, тому перелік локацій поступово розширюватимуть.

Система ще проходить процес налагодження. 

Нагадаємо, що з 2025 року у столиці про початок хвилини мовчання оголошують через звукові системи оповіщення на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності, на 19 станціях київського метрополітену та в наземному громадському транспорті, де є технічна можливість аудіотрансляцій. Також сповіщення надходять через мобільний застосунок Київ Цифровий. 

Крім того, о 9:00 на діджитал-білбордах і сітілайтах міста, а також на інформаційних стендах станцій метро з’являється візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

Що передувало?

6 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні.

Топ коментарі
+14
Справа в тому, що показуха НІКОЛИ не замінить реальні справи, коли ті що воювали, хто поранений,хто воює будуть в пршані у влади перш за все і відчувати повагу до себе в кожній своїй справі і не залишаться один на один зі своєми проблемами.
Щодо загиблих воїнів, то найкраща пам'ять про них - це повага і допомога їх родині і процвітаюча Україна, бо тут жити їх дітям, батькам, коханим.

В нас же все підмінили оцим указом і на цьому крапка.
21.04.2026 15:03 Відповісти
+7
А чого тільки раз на день? Може краще 5 разів на день, як намаз? Ось побачите як все одразу краще стане!
21.04.2026 15:07 Відповісти
+6
Це добре , але хотілося б подивитись у ЗМІ , як НАЙВЕЛИЧНІШИЙ о 9-00 стає навитяжку та стоїть мовчки, вшановуючи пам'ять загиблих воїнів ... якось на 5-му році війни мені такі відио чи світлини не попадались , крім тих випадків коли ЛІДОР присутній на військовому цвинтарі з черговою іноземною делегацією.
21.04.2026 14:57 Відповісти
У Харкові це вже багато місяців робиться.
21.04.2026 14:51 Відповісти
З березня минулого року.
21.04.2026 15:10 Відповісти
Може пану і відео не бачив як кортеж верховного нелоха зупинється рівно о 9:00 і він виходить з малини щоб цілу хвилину скорботно роздивлятись черевики і думати скільки українців загинули через його зраду, жадібність, дурість і зарозумілість?
21.04.2026 15:12 Відповісти
Та він стоятиме і по два рази на день аби не втратити посаду. Бо прийдеться стояти в камері.
21.04.2026 15:33 Відповісти
це не про краще (матеріальне), це про вшанування та пам'ять.
21.04.2026 15:16 Відповісти
вшановувати пам'ять потрібно, але це більше схоже на керування стадом баранів, які по дзвіночку пастуха зупиняються всім стадом.
21.04.2026 15:32 Відповісти
не зупиняйтесь.
це ваша совість.
мені зрозуміле обурення владою, але коли обурення викликає навіть щось дійсно важливе та загальнолюдське, то це вже діагноз не стільки владі скільки людям.
21.04.2026 15:46 Відповісти
це стравлювання людей, бо якщо не зупинишся то можуть і **********
21.04.2026 16:40 Відповісти
пригадую, такий собі бужанський відмовився вставати під час хвилини мовчання на знак вшанування загиблих під час Революції Гідності.
тож особисто для мене, демонстративна відмова людини висловити шану полеглим є позицією.
гадаю, для людини з позицією отримати ***** за свої переконання це чеснота.
21.04.2026 16:58 Відповісти
не ті часи зараз, щоб висловлювати свої переконання в країні де не працюють закони
21.04.2026 17:12 Відповісти
З цього і починалась диктатура. Сталін гітлер, ин, мао... Марширування, салюти, спів, клеймо на ворогів народу, концтабори гулаги газові камери.
21.04.2026 17:25 Відповісти
все ж залежить від переконань.
якщо ваші переконання не дозволяють вам вшанувати полеглих українських військових, тоді так, тоді їх краще не висловлювати.
21.04.2026 17:51 Відповісти
Вшанування за розкладом? Встав, сходив в туалет, почистив зуби, вшанував? Нагадує на двохвилинку ненависті з 1984 та більш схоже на профанацію, спотворення суті вшанування. І що буде через декілька років з таким підходом? Як з забороною пити пиво на вулиці? Цікаво, ті, хто демостративно зупиняються на вулиці для вшанування, вони вдома у вихідний день теж переривають свій сніданок, встають та вшановують пам'ять загиблим, чи дома - необов'язково, бо ніхто не бачить?
Колись казав і ще раз повторюсь, що на мою думку найкраще вшанування загиблих та допомога живим - це донат на ЗСУ, на дрони, на русоріз, на шахедоріз.
21.04.2026 15:34 Відповісти
Нагадує на двохвилинку ненависті з 1984ні...
ні, не нагадує.
21.04.2026 15:47 Відповісти
Я ж і кажу! Слабо вшановуєте!
21.04.2026 15:45 Відповісти
следующим евре-указом будет стояние на коленях?
21.04.2026 15:22 Відповісти
І жодного військового маршу...у кращому разі героїчне мичання Вакарчука...«Плач и скрежет зубов» - библейское выражение, означающее адские муки, отчаяние и бешеную злобу грешников, лишенных Божьего света. Эта фраза, часто встречающаяся в Евангелии от Матфея (8:12, 13:42, 22:13, 25:30), описывает состояние осужденных, брошенных во «тьму внешнюю» или «печь огненную»
21.04.2026 15:29 Відповісти
Кричать минуту молчание через рупоры это просто гениальная идея. Даже символическая. В духе времени. Вписывается в логику происходящего. Наверное в стане не осталось человека у которого хотя бы один родственник, друг или знакомый не погибли на фронте. Собрались в кругу, помянули, выпили, вспомнили, погрустили. Сходили на могилу если кому ещё повезло иметь такую. Это и есть про память. А это все казенщина имени нового бородатого Кима, который скоро уже даже на фоне ***** будет смотреться отбитым дикарём. Сделали из страны загон со стадом и носятся с европейскими лозунгами.
21.04.2026 16:49 Відповісти
 
 