У Києві хвилину мовчання щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці, - КМДА

У Києві з 13 квітня 2026 року щодня о 9:00 через міську систему централізованого оповіщення оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання в пам’ять про загиблих унаслідок російської агресії. Повідомлення транслюється вже з понад 400 точок, а також доступне в застосунку Київ Цифровий та на цифрових носіях по місту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у КМДА.

"У Києві з 13 квітня 2026 року щодня о 9:00 через гучномовці міської системи оповіщення оголошують хвилину мовчання. Мета – створити щоденний ритуал пам’яті про загиблих унаслідок російської агресії", - ідеться в повідомленні.

Наразі повідомлення транслюється з понад 400 точок оповіщення, систему активно модернізують.

Також відлік хвилини мовчання доступний у мобільному застосунку "Київ Цифровий" та на діджитал-рекламних носіях міста.

Таким чином Київ долучається до загальнонаціонального ритуалу подяки, пошани та пам'яті Захисників, Захисниць і цивільних, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

У який спосіб оголошуватимуть хвилину мовчання

Як повідомили в Департаменті муніципальної безпеки, для інформування залучають гучномовці територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Зокрема, до повідомлення про початок хвилини мовчання наразі залучено понад 400 точок оповіщення.

Наразі в місті триває реконструкція та технічна модернізація цієї системи, тому перелік локацій поступово розширюватимуть.

Система ще проходить процес налагодження.

Нагадаємо, що з 2025 року у столиці про початок хвилини мовчання оголошують через звукові системи оповіщення на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності, на 19 станціях київського метрополітену та в наземному громадському транспорті, де є технічна можливість аудіотрансляцій. Також сповіщення надходять через мобільний застосунок Київ Цифровий.

Крім того, о 9:00 на діджитал-білбордах і сітілайтах міста, а також на інформаційних стендах станцій метро з’являється візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

Що передувало?

6 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні.