В Киеве минуту молчания ежедневно в 9:00 будут объявлять через громкоговорители, - КГГА

В Киеве с 13 апреля 2026 года ежедневно в 9:00 через городскую систему централизованного оповещения объявляется общенациональная минута молчания в память о погибших в результате российской агрессии. Сообщение транслируется уже из более чем 400 точек, а также доступно в приложении "Київ Цифровий" и на цифровых носителях по городу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в КГГА.

"В Киеве с 13 апреля 2026 года ежедневно в 9:00 через громкоговорители городской системы оповещения объявляют минуту молчания. Цель - создать ежедневный ритуал памяти о погибших в результате российской агрессии", - говорится в сообщении.

Также отсчет минуты молчания доступен в мобильном приложении "Київ Цифровий" и на цифровых рекламных носителях города.

Таким образом Киев присоединяется к общенациональному ритуалу благодарности, почтения и памяти Защитников, Защитниц и гражданских лиц, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Как будет объявляться минута молчания

Как сообщили в Департаменте муниципальной безопасности, для информирования задействуют громкоговорители территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

В настоящее время в городе продолжается реконструкция и техническая модернизация этой системы, поэтому перечень локаций будет постепенно расширяться.

Система еще проходит процесс наладки.

Напомним, что с 2025 года в столице о начале минуты молчания объявляют через звуковые системы оповещения на ул. Крещатик и Майдане Независимости, на 19 станциях киевского метрополитена и в наземном общественном транспорте, где есть техническая возможность аудиотрансляций. Также уведомления поступают через мобильное приложение "Київ Цифровий".

Кроме того, в 9:00 на цифровых билбордах и ситилайтах города, а также на информационных стендах станций метро появляется визуальное сообщение о начале общенациональной минуты молчания.

Что предшествовало?

6 марта президент Владимир Зеленский подписал закон об установлении общенациональной минуты молчания на государственном уровне.