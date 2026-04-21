В Киеве минуту молчания ежедневно в 9:00 будут объявлять через громкоговорители, - КГГА
В Киеве с 13 апреля 2026 года ежедневно в 9:00 через городскую систему централизованного оповещения объявляется общенациональная минута молчания в память о погибших в результате российской агрессии. Сообщение транслируется уже из более чем 400 точек, а также доступно в приложении "Київ Цифровий" и на цифровых носителях по городу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в КГГА.
- Также отсчет минуты молчания доступен в мобильном приложении "Київ Цифровий" и на цифровых рекламных носителях города.
Таким образом Киев присоединяется к общенациональному ритуалу благодарности, почтения и памяти Защитников, Защитниц и гражданских лиц, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Как будет объявляться минута молчания
Как сообщили в Департаменте муниципальной безопасности, для информирования задействуют громкоговорители территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.
В частности, к оповещению о начале минуты молчания в настоящее время подключено более 400 точек оповещения.
В настоящее время в городе продолжается реконструкция и техническая модернизация этой системы, поэтому перечень локаций будет постепенно расширяться.
Система еще проходит процесс наладки.
Напомним, что с 2025 года в столице о начале минуты молчания объявляют через звуковые системы оповещения на ул. Крещатик и Майдане Независимости, на 19 станциях киевского метрополитена и в наземном общественном транспорте, где есть техническая возможность аудиотрансляций. Также уведомления поступают через мобильное приложение "Київ Цифровий".
Кроме того, в 9:00 на цифровых билбордах и ситилайтах города, а также на информационных стендах станций метро появляется визуальное сообщение о начале общенациональной минуты молчания.
Что предшествовало?
6 марта президент Владимир Зеленский подписал закон об установлении общенациональной минуты молчания на государственном уровне.
Щодо загиблих воїнів, то найкраща пам'ять про них - це повага і допомога їх родині і процвітаюча Україна, бо тут жити їх дітям, батькам, коханим.
В нас же все підмінили оцим указом і на цьому крапка.
Колись казав і ще раз повторюсь, що на мою думку найкраще вшанування загиблих та допомога живим - це донат на ЗСУ, на дрони, на русоріз, на шахедоріз.