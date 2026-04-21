РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21980 посетителей онлайн
Новости Минута молчания
503 13

В Киеве минуту молчания ежедневно в 9:00 будут объявлять через громкоговорители, - КГГА

Столица ежедневно останавливается в 9:00: в Киеве ввели систематическое объявление минуты молчания

В Киеве с 13 апреля 2026 года ежедневно в 9:00 через городскую систему централизованного оповещения объявляется общенациональная минута молчания в память о погибших в результате российской агрессии. Сообщение транслируется уже из более чем 400 точек, а также доступно в приложении "Київ Цифровий" и на цифровых носителях по городу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в КГГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В Киеве с 13 апреля 2026 года ежедневно в 9:00 через громкоговорители городской системы оповещения объявляют минуту молчания. Цель - создать ежедневный ритуал памяти о погибших в результате российской агрессии", - говорится в сообщении.

  • В настоящее время сообщение транслируется из более чем 400 точек оповещения, систему активно модернизируют.
  • Также отсчет минуты молчания доступен в мобильном приложении "Київ Цифровий" и на цифровых рекламных носителях города. 

Таким образом Киев присоединяется к общенациональному ритуалу благодарности, почтения и памяти Защитников, Защитниц и гражданских лиц, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Читайте также: Мужчина обругал таксиста во Львове за то, что тот остановился во время минуты молчания: на него составили админпротокол

Как будет объявляться минута молчания

Как сообщили в Департаменте муниципальной безопасности, для информирования задействуют громкоговорители территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

В частности, к оповещению о начале минуты молчания в настоящее время подключено более 400 точек оповещения.

В настоящее время в городе продолжается реконструкция и техническая модернизация этой системы, поэтому перечень локаций будет постепенно расширяться.

Система еще проходит процесс наладки. 

Читайте: Водитель автобуса во Львове кричал на военного и пренебрег минутой молчания: его уволили

Напомним, что с 2025 года в столице о начале минуты молчания объявляют через звуковые системы оповещения на ул. Крещатик и Майдане Независимости, на 19 станциях киевского метрополитена и в наземном общественном транспорте, где есть техническая возможность аудиотрансляций. Также уведомления поступают через мобильное приложение "Київ Цифровий". 

Кроме того, в 9:00 на цифровых билбордах и ситилайтах города, а также на информационных стендах станций метро появляется визуальное сообщение о начале общенациональной минуты молчания.

Что предшествовало?

6 марта президент Владимир Зеленский подписал закон об установлении общенациональной минуты молчания на государственном уровне.

Автор: 

Киев (26212) потери (4648)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Справа в тому, що показуха НІКОЛИ не замінить реальні справи, коли ті що воювали, хто поранений,хто воює будуть в пршані у влади перш за все і відчувати повагу до себе в кожній своїй справі і не залишаться один на один зі своєми проблемами.
Щодо загиблих воїнів, то найкраща пам'ять про них - це повага і допомога їх родині і процвітаюча Україна, бо тут жити їх дітям, батькам, коханим.

В нас же все підмінили оцим указом і на цьому крапка.
показать весь комментарий
21.04.2026 15:03 Ответить
+5
Це добре , але хотілося б подивитись у ЗМІ , як НАЙВЕЛИЧНІШИЙ о 9-00 стає навитяжку та стоїть мовчки, вшановуючи пам'ять загиблих воїнів ... якось на 5-му році війни мені такі відио чи світлини не попадались , крім тих випадків коли ЛІДОР присутній на військовому цвинтарі з черговою іноземною делегацією.
показать весь комментарий
21.04.2026 14:57 Ответить
+5
А чого тільки раз на день? Може краще 5 разів на день, як намаз? Ось побачите як все одразу краще стане!
показать весь комментарий
21.04.2026 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Харкові це вже багато місяців робиться.
показать весь комментарий
21.04.2026 14:51 Ответить
З березня минулого року.
показать весь комментарий
21.04.2026 15:10 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2026 14:57 Ответить
Може пану і відео не бачив як кортеж верховного нелоха зупинється рівно о 9:00 і він виходить з малини щоб цілу хвилину скорботно роздивлятись черевики і думати скільки українців загинули через його зраду, жадібність, дурість і зарозумілість?
показать весь комментарий
21.04.2026 15:12 Ответить
Та він стоятиме і по два рази на день аби не втратити посаду. Бо прийдеться стояти в камері.
показать весь комментарий
21.04.2026 15:33 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2026 15:03 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2026 15:07 Ответить
це не про краще (матеріальне), це про вшанування та пам'ять.
показать весь комментарий
21.04.2026 15:16 Ответить
вшановувати пам'ять потрібно, але це більше схоже на керування стадом баранів, які по дзвіночку пастуха зупиняються всім стадом.
показать весь комментарий
21.04.2026 15:32 Ответить
Вшанування за розкладом? Встав, сходив в туалет, почистив зуби, вшанував? Нагадує на двохвилинку ненависті з 1984 та більш схоже на профанацію, спотворення суті вшанування. І що буде через декілька років з таким підходом? Як з забороною пити пиво на вулиці? Цікаво, ті, хто демостративно зупиняються на вулиці для вшанування, вони вдома у вихідний день теж переривають свій сніданок, встають та вшановують пам'ять загиблим, чи дома - необов'язково, бо ніхто не бачить?
Колись казав і ще раз повторюсь, що на мою думку найкраще вшанування загиблих та допомога живим - це донат на ЗСУ, на дрони, на русоріз, на шахедоріз.
показать весь комментарий
21.04.2026 15:34 Ответить
Я ж і кажу! Слабо вшановуєте!
показать весь комментарий
21.04.2026 15:45 Ответить
следующим евре-указом будет стояние на коленях?
показать весь комментарий
21.04.2026 15:22 Ответить
І жодного військового маршу...у кращому разі героїчне мичання Вакарчука...«Плач и скрежет зубов» - библейское выражение, означающее адские муки, отчаяние и бешеную злобу грешников, лишенных Божьего света. Эта фраза, часто встречающаяся в Евангелии от Матфея (8:12, 13:42, 22:13, 25:30), описывает состояние осужденных, брошенных во «тьму внешнюю» или «печь огненную»
показать весь комментарий
21.04.2026 15:29 Ответить
 
 