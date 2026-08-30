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Новини Вшанування загиблих воїнів Ракетний удар РФ по забігу на Харківщині
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Росіяни атакували ракетою людей під час забігу на Харківщині: троє загиблих, розпочато розслідування

Російська ракета атакувала Сумщину

На Харківщині після ракетного удару РФ по місцю проведення забігу, внаслідок якого загинули троє людей, розпочали розслідування через службову недбалість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Ударили Іскандером по забігу

"За даними слідства, 29 серпня близько 09:30 військовослужбовці збройних сил рф завдали ракетного удару по території одного з населених пунктів Берестинського району Харківської області, де проходив забіг у пам’ять про загиблих Героїв України", - ідеться в повідомленні.

Попередньо, російські військові застосували ракету "Іскандер-М".

Загинули троє людей.

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Службова недбалість, що спричинила загибель людей

За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила загибель людей.

У межах провадження слідство перевірятиме дії посадових осіб військової адміністрації, які організували проведення заходу.

Зокрема, встановлюватиметься, чи належним чином службові особи виконали свої обов’язки щодо забезпечення безпеки учасників, чи врахували наявну безпекову ситуацію та чи були вжиті всі необхідні заходи для недопущення загрози життю і здоров’ю людей.

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Досудове розслідування триває.

Автор: 

обстріл (36422) Харківська область (3151) Берестинський район (23)
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Топ коментарі
+31
Це не "службова недбалість" - це ідіотизм! Кому вони нах нужні ці забіги? Яка з них користь? Хочеш задонатити на ЗСУ - для цього є інші способи.
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30.08.2026 12:37 Відповісти
+21
Якщо не шикування, виставки, концерти,.... , то забіги... Та ще у прифронтовій зоні...
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30.08.2026 12:39 Відповісти
+18
Якщо проводити забігі - то тільки навколо ОПи чи Династії ... туди жодна ракета гарантовано не прилетить , особливо якщо поруч буде знаходитися Єрмак!
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30.08.2026 12:55 Відповісти

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