Росіяни атакували ракетою людей під час забігу на Харківщині: троє загиблих, розпочато розслідування

На Харківщині після ракетного удару РФ по місцю проведення забігу, внаслідок якого загинули троє людей, розпочали розслідування через службову недбалість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Ударили Іскандером по забігу

"За даними слідства, 29 серпня близько 09:30 військовослужбовці збройних сил рф завдали ракетного удару по території одного з населених пунктів Берестинського району Харківської області, де проходив забіг у пам’ять про загиблих Героїв України", - ідеться в повідомленні.



Попередньо, російські військові застосували ракету "Іскандер-М".



Загинули троє людей.

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Службова недбалість, що спричинила загибель людей

За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила загибель людей.



У межах провадження слідство перевірятиме дії посадових осіб військової адміністрації, які організували проведення заходу.



Зокрема, встановлюватиметься, чи належним чином службові особи виконали свої обов’язки щодо забезпечення безпеки учасників, чи врахували наявну безпекову ситуацію та чи були вжиті всі необхідні заходи для недопущення загрози життю і здоров’ю людей.

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Досудове розслідування триває.