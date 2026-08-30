Більшість пожеж у Милій ліквідовано: 38 загиблих, четверо зниклих безвісти, - Зеленський. ВIДЕО

Безперервно тривають роботи в селі Мила на Київщині з ліквідації наслідків російського удару.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Ліквідація наслідків

За його словами, більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити. Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС - виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

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Жертви

Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно. На жаль, відомо, що 38 людей загинуло від удару та подальшої детонації. Двадцять людей постраждало, серед них дві дитини. Четверо вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває.

Дроновий терор столичного регіону

Зеленський нагадує, що цими днями також багато тривог у Києві та інших регіонах через російські реактивні дрони.

"На жаль, були їх влучання по звичайних житлових будинках та цивільній інфраструктурі. І забезпечити більше захисту від цього російського терору - пріоритет. Загалом лише за цей тиждень росіяни випустили проти наших людей майже 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, в тому числі північнокорейську балістику. Фактично цілодобово йдуть удари по прифронтових та прикордонних громадах: Нікополь, Краматорськ, Херсон, громади Харківщини, Запоріжжя, Дніпровщини, Донеччини, Сумщини. На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді. Вони обовʼязково будуть. Дякуємо кожному, хто допомагає посилювати ППО України і наш захист", - резюмує глава держави.

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