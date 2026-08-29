Детонація після удару РФ у Бучанському районі: відомо про 27 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків

Продовжується ліквідація наслідків ворожого удару в Бучанському районі на Київщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви ворожої атаки

За його словами, на жаль, станом на зараз відомо про 27 загиблих.

"І ця цифра може бути не остаточною", - уточнив він.

За даними ОВА, станом на зараз на локації тривають аварійно-рятувальні тапротипожежні роботи. Проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території.

Є поранені

На місці працюють і медичні служби. За наявними даними, травми різного ступеню тяжкості дістали 42 людини, з них 4 дитини. Всі отримали кваліфіковану допомогу, 7 потерпілих ушпиталили.

З зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. В Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також в штабі можна отримати гаряче харчування та психологічну підтримку.

"Триває оцінка завданої громаді шкоди. Наразі відомо про близько 50 житлових будівель, що зазнали пошкоджень різного ступеню. Для тих, чиє житло постраждало, є можливість тимчасового проживання. Докладнішу інформацію можна отримати в оперативному штабі, що діє у Дмитрівській сільраді. Працюємо на місцях із громадою. Про всі наступні зміни інформуватиму невідкладно", - додав Ткаченко.

Він також підтвердив, що серед загиблих - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

"Тарас Тарасович одним із перших вирушив на місце події, до людей. Це велика втрата для нашої області. Світла пам’ять", - зазначив очільник області.