Детонация после удара РФ в Бучанском районе: известно о 27 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов

Продолжается ликвидация последствий вражеского удара в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы вражеской атаки

По его словам, к сожалению, на данный момент известно о 27 погибших.

"И эта цифра может быть не окончательной", — уточнил он.

По данным ОГА, на данный момент на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные и противопожарные работы. Ведутся работы по разборке конструкций, тушению пожаров, поисково-спасательные работы, а также обследование зданий и прилегающей территории.

Есть раненые

На месте работают и медицинские службы. По имеющимся данным, травмы различной степени тяжести получили 42 человека, из них 4 ребенка. Всем оказана квалифицированная помощь, 7 пострадавших госпитализированы.

Из зоны чрезвычайного происшествия эвакуировали 381 человека, из них 59 детей. В Дмитровке развернут оперативный штаб для обработки обращений от местных жителей. Также в штабе можно получить горячее питание и психологическую поддержку.

"Продолжается оценка ущерба, нанесенного громаде. На данный момент известно о примерно 50 жилых зданиях, получивших повреждения различной степени. Для тех, чье жилье пострадало, предусмотрена возможность временного проживания. Более подробную информацию можно получить в оперативном штабе, действующем в Дмитровском сельсовете. Работаем на местах с громадой. О всех последующих изменениях буду информировать незамедлительно", — добавил Ткаченко.

Он также подтвердил, что среди погибших — глава Дмитровской громады Тарас Дидич.

"Тарас Тарасович одним из первых отправился на место происшествия, к людям. Это большая потеря для нашей области. Светлая память", — отметил глава области.