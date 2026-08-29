Детонація після удару РФ в Бучанському районі: п’ятеро постраждалих, слідство перевірить законність зберігання вибухонебезпечних предметів, - ОГП

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог атакував підприємство

За попередніми даними, 28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється.

На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація. На місці наразі працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.

Наслідки та руйнування

Станом на 23:09 відомо про пʼятьох потерпілих. Внаслідок події у Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

Дії слідства

В Офісі генпрокурора зазначили, що слідство встановлюватиме не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки.

"Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення", - сказано в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією.

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