УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7763 відвідувача онлайн
Новини Вибухи на Київщині Обстріл Київщини
3 430 25

Корецький про пожежу з детонацією у Бучанському районі: Трагедія у Вишневому не стала уроком, винні мають понести суворе покарання

пожежа складу

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією.

Про це він поінформував у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Трасу Київ–Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби — їх евакуації. Залучені всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки", - розповів глава уряду. 

Корецький наголосив, що "на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком".

"На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Очікую від правоохоронців миттєвої та суворої реакції", - заявив він.

Читайте також: Ворог другу добу поспіль атакує Київ та область: є постраждалі (доповнено)

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
  • Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Читайте також: Складські приміщення горять внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі, пожежа супроводжується вибухами

Автор: 

вибух (4819) Київська область (4660) склад (248) Корецький Сергій (104) Бучанський район (214)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
при владі тупі дебіли та ворюги!
показати весь коментар
28.08.2026 23:28 Відповісти
+11
да нікуя і нікого як завжди не покарають. Покарають тільки ухилянтів які не хочуть йти лопатами воювати
показати весь коментар
28.08.2026 23:30 Відповісти
+11
хіба тільки як головнокомандуючий???
показати весь коментар
28.08.2026 23:36 Відповісти

Завантаження...

 
 