Корецький про пожежу з детонацією у Бучанському районі: Трагедія у Вишневому не стала уроком, винні мають понести суворе покарання
Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією.
Про це він поінформував у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Трасу Київ–Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби — їх евакуації. Залучені всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки", - розповів глава уряду.
Корецький наголосив, що "на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком".
"На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Очікую від правоохоронців миттєвої та суворої реакції", - заявив він.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
- Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
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