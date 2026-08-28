Корецький про пожежу з детонацією у Бучанському районі: Трагедія у Вишневому не стала уроком, винні мають понести суворе покарання

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією.

Про це він поінформував у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Трасу Київ–Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби — їх евакуації. Залучені всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки", - розповів глава уряду.

Корецький наголосив, що "на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком".

"На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Очікую від правоохоронців миттєвої та суворої реакції", - заявив він.

Читайте також: Ворог другу добу поспіль атакує Київ та область: є постраждалі (доповнено)

Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Читайте також: Складські приміщення горять внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі, пожежа супроводжується вибухами