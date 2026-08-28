Корецкий о вражеском ударе в Бучанском районе: Трагедия в Вишневом не стала уроком, виновные должны понести суровое наказание

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Трасса Киев–Чоп временно перекрыта. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и все экстренные службы. Принимаются неотложные меры для защиты и спасения людей, при необходимости - их эвакуации. Задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий атаки", - рассказал глава правительства.

Корецкий подчеркнул, что "к сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком".

"На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки - это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Ожидаю от правоохранителей мгновенной и суровой реакции", - заявил он.

Продолжение следует...