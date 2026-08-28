Складські приміщення горять внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі, пожежа супроводжується вибухами

Ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. Тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ — Чоп" з 15-го по 32-й км. На місці працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу", - повідомив Ткаченко.

Він додав, що наразі інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється.

Посадовець закликав жителів району не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок екстрених служб.

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Що передувало

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

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