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Новини Вибухи на Київщині Обстріл Київщини
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Складські приміщення горять внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі, пожежа супроводжується вибухами

пожежа складу

Ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо 

"Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. Тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ — Чоп" з 15-го по 32-й км. На місці працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу", - повідомив Ткаченко.

Він додав, що наразі інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється.

Посадовець закликав жителів району не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок екстрених служб.

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Що передувало

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Читайте також: Рух трасою Київ-Чоп в обох напрямках перекрили на Київщині

Автор: 

вибух (4819) Київська область (4660) пожежа (4474) склад (248) Бучанський район (214)
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Топ коментарі
+10
Поки СБУ займається корупцією та полюванням на незручних для віслюка, кацапська агентура, "кроти" у владі "ватніки" та звичайні манкурти передають координати для атак. Ішак впевнено веде країну в нікуди.
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28.08.2026 22:40 Відповісти
+5
Свіжопередана балістика від партнерів?
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28.08.2026 22:31 Відповісти
+5
пишуть що Патріоти які нещодавно завезли.

Розредоточити чи прибрати під землю це непосильне завдання.

Потрібно ще частіше міняти міністрів оборони та нач.штабів - може випадково пощастить і буде хтось розумний
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28.08.2026 22:39 Відповісти

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