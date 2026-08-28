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Складские помещения горят в результате вражеской атаки в Бучанском районе, пожар сопровождается взрывами

пожар на складе

Вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно 

"В результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. Временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев — Чоп" с 15-го по 32-й км. На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар", — сообщил Ткаченко.

Он добавил, что в настоящее время информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется.

Чиновник призвал жителей района не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям экстренных служб.

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Автор: 

взрыв (7163) Киевская область (4991) пожар (6273) склад (194) Бучанский район (203)
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Топ комментарии
+11
Поки СБУ займається корупцією та полюванням на незручних для віслюка, кацапська агентура, "кроти" у владі "ватніки" та звичайні манкурти передають координати для атак. Ішак впевнено веде країну в нікуди.
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28.08.2026 22:40 Ответить
+7
Свіжопередана балістика від партнерів?
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28.08.2026 22:31 Ответить
+7
пишуть що Патріоти які нещодавно завезли.

Розредоточити чи прибрати під землю це непосильне завдання.

Потрібно ще частіше міняти міністрів оборони та нач.штабів - може випадково пощастить і буде хтось розумний
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28.08.2026 22:39 Ответить

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