Складские помещения горят в результате вражеской атаки в Бучанском районе, пожар сопровождается взрывами

Вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"В результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. Временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев — Чоп" с 15-го по 32-й км. На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар", — сообщил Ткаченко.

Он добавил, что в настоящее время информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется.

Чиновник призвал жителей района не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям экстренных служб.

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