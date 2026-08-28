Складские помещения горят в результате вражеской атаки в Бучанском районе, пожар сопровождается взрывами
Вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. Временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев — Чоп" с 15-го по 32-й км. На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар", — сообщил Ткаченко.
Он добавил, что в настоящее время информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется.
Чиновник призвал жителей района не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям экстренных служб.
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Розредоточити чи прибрати під землю це непосильне завдання.
Потрібно ще частіше міняти міністрів оборони та нач.штабів - може випадково пощастить і буде хтось розумний