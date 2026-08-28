Движение по трассе Киев-Чоп в обоих направлениях перекрыли в Киевской области
В Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
Об этом сообщилн ачальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Перекрыто движение всех транспортных средств с 15-го по 32-й км автодороги М-06 Киев - Чоп в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Объезд осуществляется по следующим маршрутам:
https://maps.app.goo.gl/eG5yqHAnYN55zLin9?g_st=ic
https://maps.app.goo.gl/EKtaoJEqD3Ubhwn86?g_st=ic
Белошицкий призвал учитывать эту информацию при выборе маршрута следования.
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