Движение по трассе Киев-Чоп в обоих направлениях перекрыли в Киевской области

В Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Об этом сообщилн ачальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Перекрыто движение всех транспортных средств с 15-го по 32-й км автодороги М-06 Киев - Чоп в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Объезд осуществляется по следующим маршрутам:

https://maps.app.goo.gl/eG5yqHAnYN55zLin9?g_st=ic

https://maps.app.goo.gl/EKtaoJEqD3Ubhwn86?g_st=ic

Белошицкий призвал учитывать эту информацию при выборе маршрута следования.

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