РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10633 посетителя онлайн
Новости Перекрытие дороги на Киевщине
6 805 32

Движение по трассе Киев-Чоп в обоих направлениях перекрыли в Киевской области

авто,водители,водитель,водительское,водительские,дорога,ПДД,удостоверение,права

В Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Об этом сообщилн ачальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности 

"Перекрыто движение всех транспортных средств с 15-го по 32-й км автодороги М-06 Киев - Чоп в обоих направлениях", - говорится в сообщении. 

перекрытие дороги

перекрытие дороги

Объезд осуществляется по следующим маршрутам:

https://maps.app.goo.gl/eG5yqHAnYN55zLin9?g_st=ic

https://maps.app.goo.gl/EKtaoJEqD3Ubhwn86?g_st=ic

Белошицкий призвал учитывать эту информацию при выборе маршрута следования.

Читайте также: На трассе под Киевом ограничат движение из-за ремонта моста: подробности для водителей

Автор: 

дороги (2517) Киевская область (4991)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Підпаліть склад з трусєлямі на кацапстані. Нехай переможно подимить.
показать весь комментарий
28.08.2026 22:13 Ответить
+17
Знову ідіоти які нічому не навчаються на прикладі Вишневого розмістили на околицях Києва вибухонебезпечні матеріали, знаючі що зараз системно знищуються всі склади навколо Києва
показать весь комментарий
28.08.2026 22:07 Ответить
+16
Судячи з відео, то черговий склад з ракетами...
показать весь комментарий
28.08.2026 22:07 Ответить

Загрузка...

 
 