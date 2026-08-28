Рух трасою Київ-Чоп в обох напрямках перекрили на Київщині

На Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Перекрито рух усіх транспортних засобів з 15 по 32 км а/д М-06 Київ — Чоп в обох напрямках", - сказано в повідомленні.

Обʼїзд здійснюється наступними маршрутами:

https://maps.app.goo.gl/eG5yqHAnYN55zLin9?g_st=ic

https://maps.app.goo.gl/EKtaoJEqD3Ubhwn86?g_st=ic

Білошицький закликав врахувати цю інформацію під час вибору маршруту слідування.

Водночас він не вказав, з чим пов'язане перекриття траси.

Вибухи на Житомирській трасі

Напередодні в мережі з'явилася інформація про пожежу на Київщині біля Житомирської траси, яка спалахнула після вибуху й детонації. Наразі офіційних даних немає.

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