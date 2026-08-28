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Новини Перекриття дороги на Київщині
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Рух трасою Київ-Чоп в обох напрямках перекрили на Київщині

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На Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі 

"Перекрито рух усіх транспортних засобів з 15 по 32 км а/д М-06 Київ — Чоп в обох напрямках", - сказано в повідомленні. 

перекриття дороги

перекриття дороги

Обʼїзд здійснюється наступними маршрутами:

https://maps.app.goo.gl/eG5yqHAnYN55zLin9?g_st=ic

https://maps.app.goo.gl/EKtaoJEqD3Ubhwn86?g_st=ic

Білошицький закликав врахувати цю інформацію під час вибору маршруту слідування.

Водночас він не вказав, з чим пов'язане перекриття траси.

Вибухи на Житомирській трасі

Напередодні в мережі з'явилася інформація про пожежу на Київщині біля Житомирської траси, яка спалахнула після вибуху й детонації. Наразі офіційних даних немає. 

Читайте також: На трасі під Києвом обмежать рух через ремонт мосту: подробиці для водіїв

Автор: 

дороги (1644) Київська область (4660)
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Топ коментарі
+15
Знову ідіоти які нічому не навчаються на прикладі Вишневого розмістили на околицях Києва вибухонебезпечні матеріали, знаючі що зараз системно знищуються всі склади навколо Києва
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28.08.2026 22:07 Відповісти
+15
Судячи з відео, то черговий склад з ракетами...
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28.08.2026 22:07 Відповісти
+15
Підпаліть склад з трусєлямі на кацапстані. Нехай переможно подимить.
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28.08.2026 22:13 Відповісти

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