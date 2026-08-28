Ворог другу добу поспіль атакує Київ та область: є постраждалі (доповнено)

Російські загарбники атакують Київщину другу добу поспіль - у Бориспільському районі постраждав чоловік.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є постраждалий

"У Бориспільському районі поранено ще одну людину. Чоловік дістав осколкове поранення та був доставлений до місцевої лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу", - повідомив Ткаченко.

Цілі ворога

За його словами, ворожа атака триває. Під ударом — склади, приватні будинки та інші цивільні об’єкти.

Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.

Доповнена інформація

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі внаслідок ворожої атаки, попередньо, один постраждалий.

Читайте також: Росіяни вдарили по гіпермаркету FOZZY у Вишневому: люди не постраждали