Ворог другу добу поспіль атакує Київ та область: є постраждалі (доповнено)
Російські загарбники атакують Київщину другу добу поспіль - у Бориспільському районі постраждав чоловік.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалий
"У Бориспільському районі поранено ще одну людину. Чоловік дістав осколкове поранення та був доставлений до місцевої лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу", - повідомив Ткаченко.
Цілі ворога
За його словами, ворожа атака триває. Під ударом — склади, приватні будинки та інші цивільні об’єкти.
Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.
Доповнена інформація
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі внаслідок ворожої атаки, попередньо, один постраждалий.
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