Росіяни вдарили по гіпермаркету FOZZY у Вишневому: люди не постраждали

28 серпня у Вишневому Київської області внаслідок російської атаки зазнав влучання гіпермаркет FOZZY. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційну сторінку мережі FOZZY Cash&Carry у фейсбуці.

Наслідки влучання

"Сьогодні внаслідок російської атаки зазнав влучання наш гіпермаркет FOZZY у Вишневому. Найважливіше — люди не постраждали", - ідеться в повідомленні.



Наразі на місці працюють рятувальники та триває ліквідація наслідків атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": METRO втратила частину товарів через обстріл: можливі затримки з доставкою

"Щиро дякуємо працівникам ДСНС та всім службам за мужність і невпинну роботу! Масштаб пошкоджень оцінюється. Гіпермаркет не працює. Бережіть себе та своїх близьких", - написали в компанії.

Читайте: Які компанії постраждали від обстрілу Київщини в ніч на 5 серпня. ПЕРЕЛІК