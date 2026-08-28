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Росіяни вдарили по гіпермаркету FOZZY у Вишневому: люди не постраждали
28 серпня у Вишневому Київської області внаслідок російської атаки зазнав влучання гіпермаркет FOZZY. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційну сторінку мережі FOZZY Cash&Carry у фейсбуці.
Наслідки влучання
"Сьогодні внаслідок російської атаки зазнав влучання наш гіпермаркет FOZZY у Вишневому. Найважливіше — люди не постраждали", - ідеться в повідомленні.
Наразі на місці працюють рятувальники та триває ліквідація наслідків атаки.
"Щиро дякуємо працівникам ДСНС та всім службам за мужність і невпинну роботу! Масштаб пошкоджень оцінюється. Гіпермаркет не працює. Бережіть себе та своїх близьких", - написали в компанії.
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