Россияне нанесли удар по гипермаркету FOZZY в Вишневом: люди не пострадали

28 августа в Вишневом Киевской области в результате российского удара был поражён гипермаркет FOZZY. По предварительной информации, люди не пострадали. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу сети FOZZY Cash&Carry в Facebook.

Последствия попадания

"Сегодня в результате российской атаки был поражен наш гипермаркет FOZZY в Вишневом. Самое главное - люди не пострадали", - говорится в сообщении.



В настоящее время на месте работают спасатели и продолжается ликвидация последствий атаки.

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"Искренне благодарим сотрудников ГСЧС и все службы за мужество и неустанную работу! Масштаб повреждений оценивается. Гипермаркет не работает. Берегите себя и своих близких", — написали в компании.

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