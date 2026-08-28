Россияне нанесли удар по гипермаркету FOZZY в Вишневом: люди не пострадали
28 августа в Вишневом Киевской области в результате российского удара был поражён гипермаркет FOZZY. По предварительной информации, люди не пострадали. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу сети FOZZY Cash&Carry в Facebook.
Последствия попадания
"Сегодня в результате российской атаки был поражен наш гипермаркет FOZZY в Вишневом. Самое главное - люди не пострадали", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают спасатели и продолжается ликвидация последствий атаки.
"Искренне благодарим сотрудников ГСЧС и все службы за мужество и неустанную работу! Масштаб повреждений оценивается. Гипермаркет не работает. Берегите себя и своих близких", — написали в компании.
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