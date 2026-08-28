Враг втроые сутки подряд атакует Киевщину: в Бориспольском районе есть пострадавший
Российские захватчики атакуют Киевскую область вторые сутки подряд - в Бориспольском районе пострадал мужчина.
Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавший
"В Бориспольском районе ранен еще один человек. Мужчина получил осколочное ранение и был доставлен в местную больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь", - сообщил Ткаченко.
Цели врага
По его словам, вражеская атака продолжается. Под ударом - склады, частные дома и другие гражданские объекты.
Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.
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