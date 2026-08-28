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Новости Атака шахедов на Киевщину Обстрел Киевщины
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Враг втроые сутки подряд атакует Киевщину: в Бориспольском районе есть пострадавший

атака на Киевскую область

Российские захватчики атакуют Киевскую область вторые сутки подряд - в Бориспольском районе пострадал мужчина.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавший 

"В Бориспольском районе ранен еще один человек. Мужчина получил осколочное ранение и был доставлен в местную больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь", - сообщил Ткаченко.

Цели врага 

По его словам, вражеская атака продолжается. Под ударом - склады, частные дома и другие гражданские объекты.

Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах. 

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Автор: 

Киевская область (4991)
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