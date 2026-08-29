Удар РФ по складах у Милій на Київщині: відкрито кримінальне провадження за двома статтями, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за фактом російського удару по складах у с. Мила Бучанського району Київської області і вторинної детонації боєприпасів.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, досудове розслідування здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 437(злочин агресії);

ст. 425 (недбале ставлення до військової служби).

Встановлено, що унаслідок влучання російського дрона типу "Герань-4" і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Також пошкоджено близько 130 будинків та низку інших цивільних об’єктів.

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У СБУ розповіли, що їхні співробітники працюють на місці події з перших хвилин та розгорнули штаб для координації заходів із локалізації надзвичайної ситуації.

Слідчі та прокурори встановлюють всі обставини трагедії. Досудове розслідування у співпраці з усіма відповідними органами триває.

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Що передувало