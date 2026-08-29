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Новини Вибухи з детонацією у селі Мила під Києвом
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Удар РФ по складах у Милій на Київщині: відкрито кримінальне провадження за двома статтями, - СБУ

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо ситуації в Милій

Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за фактом російського удару по складах у с. Мила Бучанського району Київської області і вторинної детонації боєприпасів.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, досудове розслідування здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 437(злочин агресії);
  • ст. 425 (недбале ставлення до військової служби).

Встановлено, що унаслідок влучання російського дрона типу "Герань-4" і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Також пошкоджено близько 130 будинків та низку інших цивільних об’єктів.

Також дивіться: У Милій - влучання у склад боєприпасів Сил оборони, якого там точно не мало бути. Жахлива недбалість, - Зеленський. ВIДЕО

У СБУ розповіли, що їхні співробітники працюють на місці події з перших хвилин та розгорнули штаб для координації заходів із локалізації надзвичайної ситуації.

Слідчі та прокурори встановлюють всі обставини трагедії. Досудове розслідування у співпраці з усіма відповідними органами триває.

Також читайте: Удар РФ по складу в Милій: під завалами шукають двох людей, Міноборони вимагає аудиту місць розміщення зброї та боєприпасів

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
  • Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
  • Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
  • Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
  • Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
  • Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

Автор: 

Київська область (4660) СБУ (12855) склад (252) Бучанський район (214) Мила (2)
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Топ коментарі
+8
А за склад під Дніпром відкрите впровадження?
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29.08.2026 17:31 Відповісти
+5
посеред села склад з ************ був? на 12 році війни? ну, нічого страшного, навчимося.
а кріпаків все одно не жалко, хто їх там рахує?
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29.08.2026 17:44 Відповісти
+3
Цим мала займатися військова прокуратура, а далі військовий трибунал всі винні мали бити розстріляні як зрадники, саботажники і диверсанти.
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29.08.2026 17:32 Відповісти

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