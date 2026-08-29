Удар РФ по складах у Милій на Київщині: відкрито кримінальне провадження за двома статтями, - СБУ
Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за фактом російського удару по складах у с. Мила Бучанського району Київської області і вторинної детонації боєприпасів.
Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, досудове розслідування здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 437(злочин агресії);
- ст. 425 (недбале ставлення до військової служби).
Встановлено, що унаслідок влучання російського дрона типу "Герань-4" і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Також пошкоджено близько 130 будинків та низку інших цивільних об’єктів.
У СБУ розповіли, що їхні співробітники працюють на місці події з перших хвилин та розгорнули штаб для координації заходів із локалізації надзвичайної ситуації.
Слідчі та прокурори встановлюють всі обставини трагедії. Досудове розслідування у співпраці з усіма відповідними органами триває.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
- Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
- Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
- Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
- Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
- Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
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