Одним із перших приїхав на місце атаки РФ на Київщину: загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. ФОТО

Внаслідок ворожої атаки на Київщину загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, який нещодавно очолював Київську ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Калашника, він одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям.

"Бо не міг інакше. Понад 30 років, із 1994-го, Тарас Тарасович очолював громаду, жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село. Він завжди залишався зі своїми людьми. Не покинув їх і під час російської окупації - був на місці, підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів. Ми багато працювали разом і чимало встигли реалізувати для громади. Тараса Тарасовича дуже не вистачатиме всій Київщині. Світла та вічна пам’ять", - зазначив Калашник.

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Більше інформації щодо загибелі Дідича на цю мить не відомо.

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