Одним із перших приїхав на місце атаки РФ на Київщину: загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. ФОТО
Внаслідок ворожої атаки на Київщину загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, який нещодавно очолював Київську ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Калашника, він одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям.
"Бо не міг інакше. Понад 30 років, із 1994-го, Тарас Тарасович очолював громаду, жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село. Він завжди залишався зі своїми людьми. Не покинув їх і під час російської окупації - був на місці, підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів. Ми багато працювали разом і чимало встигли реалізувати для громади. Тараса Тарасовича дуже не вистачатиме всій Київщині. Світла та вічна пам’ять", - зазначив Калашник.
Більше інформації щодо загибелі Дідича на цю мить не відомо.
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