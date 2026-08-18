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Новини Атака БпЛА на Київщину
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Дронова атака на Київщину: пошкоджено офіс, склади та будинок у Броварському районі

Дрон РФ ударив по Броварщині

Зранку 18 серпня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Перші деталі щодо атаки

"Ворог не припиняє атак на Київщину. Під ударом ворожих дронів - цивільна інфраструктура області", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, станом на 7:30 у Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно більше тиску та ППО, - Зеленський прокоментував смертельні удари РФ по Пухівці й Києву. ФОТОрепортаж

"Ворожа атака триває. Просимо жителів області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", - наголошують в ОВА.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Київщину атакують дрони, працює ППО. Є загроза для Києва.

Також читайте: Ворог атакує Київ і область реактивними дронами: можлива робота ППО

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Київська область (4618) обстріл (36210) дрони (8666) Броварський район (103)
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