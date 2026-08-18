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Дронова атака на Київщину: пошкоджено офіс, склади та будинок у Броварському районі
Зранку 18 серпня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Перші деталі щодо атаки
"Ворог не припиняє атак на Київщину. Під ударом ворожих дронів - цивільна інфраструктура області", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, станом на 7:30 у Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок.
Інформації щодо постраждалих не надходило.
"Ворожа атака триває. Просимо жителів області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", - наголошують в ОВА.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Київщину атакують дрони, працює ППО. Є загроза для Києва.
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