Дронова атака на Київщину: пошкоджено офіс, склади та будинок у Броварському районі

Зранку 18 серпня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Перші деталі щодо атаки

"Ворог не припиняє атак на Київщину. Під ударом ворожих дронів - цивільна інфраструктура області", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, станом на 7:30 у Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

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"Ворожа атака триває. Просимо жителів області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", - наголошують в ОВА.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Київщину атакують дрони, працює ППО. Є загроза для Києва.

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