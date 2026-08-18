Дроновая атака на Киевщину: повреждены офис, склады и дом в Броварском районе

Утром 18 августа 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью ударных дронов по территории Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Первые подробности об атаке

"Враг не прекращает атаки на Киевскую область. Под ударом вражеских дронов - гражданская инфраструктура области", - говорится в сообщении.

По данным ОГА, по состоянию на 7:30 в Броварском районе повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом.

Информации о пострадавших не поступало.

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"Вражеская атака продолжается. Просим жителей области находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", — подчеркивают в ОГА.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Киевскую область атакуют дроны, работает ПВО. Существует угроза для Киева.

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