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Дроновая атака на Киевщину: повреждены офис, склады и дом в Броварском районе
Утром 18 августа 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью ударных дронов по территории Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Первые подробности об атаке
"Враг не прекращает атаки на Киевскую область. Под ударом вражеских дронов - гражданская инфраструктура области", - говорится в сообщении.
По данным ОГА, по состоянию на 7:30 в Броварском районе повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом.
Информации о пострадавших не поступало.
"Вражеская атака продолжается. Просим жителей области находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", — подчеркивают в ОГА.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Киевскую область атакуют дроны, работает ПВО. Существует угроза для Киева.
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