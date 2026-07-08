Враг атакует Киев и область реактивными дронами: возможна работа ПВО

Ранним утром 8 июля 2026 года войска РФ нанесут удар по Киевской области с помощью ударных беспилотников. Воздушная тревога объявлена также в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Какова ситуация на данный момент?

"Внимание! Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Возможна работа ПВО по вражеским целям. Находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности. Соблюдайте информационное молчание – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть действия наших защитников", – сообщает пресс-центр Киевской ОГА.

"Киев — реактивный БПЛА в направлении города", — сообщают Воздушные силы.

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Что предшествовало?

Накануне ночью сообщалось, что в Киеве прогремели мощные взрывы: враг наносит удары баллистическими ракетами, в местах попаданий возникли пожары, есть пострадавшие.

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