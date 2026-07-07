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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину вечером 7 июля, — Воздушные силы

Атака беспилотников

Вечером 7 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:57 — Кривой Рог — БПЛА в направлении города.

В 20:59 — Запорожье — БПЛА на окраинах города.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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