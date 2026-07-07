Генштаб о взрывах в Вишневом: Объект, на котором произошла детонация, не принадлежит ВСУ

Объект в городе Вишневое Киевской области, на котором после российской атаки 6 июля произошла детонация, не подчиняется Вооруженным силам Украины и не входит в их сферу управления.

Об этом пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой заявил в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Объект не подчиняется ВСУ

По его словам, остается в силе распоряжение Главнокомандующего ВСУ, запрещающее размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей.

Лиховой добавил, что ВСУ выражают искренние соболезнования мирным жителям, пострадавшим после удара по Вишневому.

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Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в частности, по городу Вишневое. Там фиксировалась вторичная детонация.

Из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов из Вишневого эвакуировалиболее 600 человек.Всего в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки.

Накануне президент Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства "того, что произошло в Вишневом".

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