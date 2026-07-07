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Генштаб о взрывах в Вишневом: Объект, на котором произошла детонация, не принадлежит ВСУ
Объект в городе Вишневое Киевской области, на котором после российской атаки 6 июля произошла детонация, не подчиняется Вооруженным силам Украины и не входит в их сферу управления.
Об этом пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой заявил в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Объект не подчиняется ВСУ
По его словам, остается в силе распоряжение Главнокомандующего ВСУ, запрещающее размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей.
Лиховой добавил, что ВСУ выражают искренние соболезнования мирным жителям, пострадавшим после удара по Вишневому.
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в частности, по городу Вишневое. Там фиксировалась вторичная детонация.
- Из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов из Вишневого эвакуировалиболее 600 человек.Всего в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки.
- Накануне президент Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства "того, что произошло в Вишневом".
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Мені здається, що в же навіть останній бомж з інтернетом в курсі, що мова йде про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%80%C2%BB Жулянський машинобудівний завод «Візар» котрий належить Укроборонпрому, а самі допитливі можуть навіть подивитись результат попередніх прильотів на супутниковій карті.
Але місцевим жителям неважливо, хто з вас на цей раз всрався, Укроборонпром чи МО, краще скажіть, куди їм їхати зимувати? В лондонський будинок Зеленського, ізраїльські апартаменти Міндіча, чи в Кончу-Заспу, в Династію? Через півтора місяця вже осінь, а у нас тут не Бангладеш, під пальмою не перезимуєш.