Повреждены дома и два предприятия, погиб человек: последствия атаки РФ на Киевскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 6 июля российские оккупанты совершили комбинированную атаку на Киевскую область. Пострадали 13 человек, один человек погиб.
Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.
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"В Бучанском районе поврежден частный дом и два предприятия - один человек погиб, двенадцать человек пострадали.
В настоящее время в Вишневом продолжается ликвидация последствий атаки. Полицейские и спасатели при необходимости проводят эвакуацию гражданского населения, поскольку существует угроза повторной детонации опасных предметов", - говорится в сообщении.
В Бориспольском районе ранен 1 человек.
Массированный обстрел
- Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего, по состоянию на данный момент, известно о 11 погибших. Пострадали более 40 человек.
- В Воздушных силах сообщили, что РФ выпустила 68 ракет и 351 БПЛА. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- Силы ПВО сбили 37 ракет и 326 беспилотников.
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