Повреждены дома и два предприятия, погиб человек: последствия атаки РФ на Киевскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 6 июля российские оккупанты совершили комбинированную атаку на Киевскую область. Пострадали 13 человек, один человек погиб.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

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"В Бучанском районе поврежден частный дом и два предприятия - один человек погиб, двенадцать человек пострадали.



В настоящее время в Вишневом продолжается ликвидация последствий атаки. Полицейские и спасатели при необходимости проводят эвакуацию гражданского населения, поскольку существует угроза повторной детонации опасных предметов", - говорится в сообщении.

В Бориспольском районе ранен 1 человек.







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Массированный обстрел

Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего, по состоянию на данный момент, известно о 11 погибших. Пострадали более 40 человек.

В Воздушных силах сообщили, что РФ выпустила 68 ракет и 351 БПЛА. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

Силы ПВО сбили 37 ракет и 326 беспилотников.

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