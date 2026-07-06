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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Последствия ночной атаки РФ на Киев: количество погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий – Дарницкий и Подольский районы. ВИДЕО+ФОТО

В результате комбинированной атаки РФ на столицу 6 июля 2026 года по состоянию на 8 утра известно об 11 погибших и 46 пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

"По данным медиков, 11 жертв ночной атаки врага на Киев. Из них один раненый мужчина скончался утром в больнице. Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали. В том числе, троих детей", - отметил Кличко.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве изменили маршруты общественного транспорта после ночной атаки

Куда попал враг?

Как отмечается, эпицентром попаданий и падения обломков российского вооружения стали Дарницкий и Подольский районы Киева, также повреждения зафиксированы в Голосеевском и Оболонском районах.

"В частности, в Подольском районе в одном из домов уничтожены квартиры с 5 по 9 этажи.
В Дарницком районе вспыхнул пожар и разрушены квартиры со 2 по 5 этажи в 25-этажном доме. Также в результате попадания обломков горели квартиры в 30-этажном многоэтажном доме другого комплекса", - говорится в сообщении.

Обстрел Киева 6 июля
Обстрел Киева 6 июля
Обстрел Киева 6 июля
Обстрел Киева 6 июля
Обстрел Киева 6 июля
Обстрел Киева 6 июля
Обстрел Киева 6 июля
Обстрел Киева 6 июля

Продолжаются спасательные работы

Окончательное число погибших и пострадавших устанавливается, продолжаются спасательные работы.

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Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военнослужащими РФ очередного военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Автор: 

Киев (26605) обстрел (33588) жертвы (2269)
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Топ комментарии
+14
Сейчас надо спрашивать одно, ГДЕ БАЛИСТИКА НА моцкву????????
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06.07.2026 08:36 Ответить
+10
Да выдыхается, на фронте глухо, болотная нефтянка горит и пылает, по портам и заводам прилетает, Крым в осаде. Да по нам бьют ракетами , потому что они у них есть ,бьют и будут бить до тех пор пока после улара по Киеву такой же удар будет нанесён по моЦкве.
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06.07.2026 08:40 Ответить
+8
Це так виглядає 40 денний Вовин тиск на мацкву для переговорів.
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06.07.2026 08:48 Ответить

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