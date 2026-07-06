Последствия ночной атаки РФ на Киев: количество погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий – Дарницкий и Подольский районы. ВИДЕО+ФОТО

В результате комбинированной атаки РФ на столицу 6 июля 2026 года по состоянию на 8 утра известно об 11 погибших и 46 пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

"По данным медиков, 11 жертв ночной атаки врага на Киев. Из них один раненый мужчина скончался утром в больнице. Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали. В том числе, троих детей", - отметил Кличко.

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Куда попал враг?

Как отмечается, эпицентром попаданий и падения обломков российского вооружения стали Дарницкий и Подольский районы Киева, также повреждения зафиксированы в Голосеевском и Оболонском районах.

"В частности, в Подольском районе в одном из домов уничтожены квартиры с 5 по 9 этажи.

В Дарницком районе вспыхнул пожар и разрушены квартиры со 2 по 5 этажи в 25-этажном доме. Также в результате попадания обломков горели квартиры в 30-этажном многоэтажном доме другого комплекса", - говорится в сообщении.

















Продолжаются спасательные работы

Окончательное число погибших и пострадавших устанавливается, продолжаются спасательные работы.

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Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военнослужащими РФ очередного военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.