Во время атаки на Киев зафиксировано попадание в три жилых комплекса
Во время ночной атаки на Киев стало известно о попаданиях в жилые комплексы "Славутич", "Great" и "Варшавский". Официального подтверждения пока нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В частности, местные СМИ сообщили о попаданиях в жилые комплексы "Славутич" и "Great" в Дарницком районе столицы.
Также, по имеющейся информации, под удар попал жилой комплекс "Варшавский" в Подольском районе Киева (микрорайон Виноградарь).
По информации МВД Украины, в Дарницком районе на территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов произопало падение обломков на уровне 4-го этажа, а в другом - пожар в квартирах. Также в результате попадания обломков в 30-этажный жилой дом произошло возгорание с 23-го по 25-й этажи.
В Подольском районе произошло возгорание обшивки крыши здания и лифтовой шахты на крыше. Частичное разрушение на крыше 19-этажного дома, горят автомобили во дворе жилого дома, а также зафиксировано падение обломков на уровне 16-го этажа 25-этажного жилого дома.
Кроме того, продолжаются поиски пострадавших в 21-этажном жилом доме, где произошло обрушение с 2 по 5 этажи.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль