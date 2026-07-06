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Новости Массированный комбинированный удар
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Во время атаки на Киев зафиксировано попадание в три жилых комплекса

Во время ночной атаки на Киев стало известно о попаданиях в жилые комплексы "Славутич", "Great" и "Варшавский". Официального подтверждения пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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В частности, местные СМИ сообщили о попаданиях в жилые комплексы "Славутич" и "Great" в Дарницком районе столицы.

Также, по имеющейся информации, под удар попал жилой комплекс "Варшавский" в Подольском районе Киева (микрорайон Виноградарь).

По информации МВД Украины, в Дарницком районе на территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов произопало падение обломков на уровне 4-го этажа, а в другом - пожар в квартирах. Также в результате попадания обломков в 30-этажный жилой дом произошло возгорание с 23-го по 25-й этажи.

В Подольском районе произошло возгорание обшивки крыши здания и лифтовой шахты на крыше. Частичное разрушение на крыше 19-этажного дома, горят автомобили во дворе жилого дома, а также зафиксировано падение обломков на уровне 16-го этажа 25-этажного жилого дома.

Кроме того, продолжаются поиски пострадавших в 21-этажном жилом доме, где произошло обрушение с 2 по 5 этажи.

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Последствия атаки

После атаки на Киев сообщили о попаданиях в три жилых комплекса
После атаки на Киев сообщили о попаданиях в три жилых комплекса
После атаки на Киев сообщили о попаданиях в три жилых комплекса

Автор: 

Киев (26605) обстрел (33588) Воздушные атаки на Киев (990)
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Топ комментарии
+12
Що варвари роблять з Києвом ?бодай ви всі виздихали разом з путіном.
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06.07.2026 07:38 Ответить
+11
Допоки українська балістика та дрони не полетять у російські багатоповерхівки - це не припиниться. Шмарклі росіян у чергах за бензином - це не рівноцінно загибелі десятків людей в Україні. Відповідь має бути симетрична.
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06.07.2026 08:08 Ответить
+6
Кацапи - виродки.
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06.07.2026 07:46 Ответить

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