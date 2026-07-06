Під час атаки на Київ зафіксовано влучання у три житлові комплекси. ВІДЕО+ФОТО

Під час нічної атаки на Київ стало відомо про влучання у житлові комплекси "Славутич", "Great" та "Варшавський". Офіційного підтвердження наразі немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Зокрема місцеві ЗМІ повідомили про влучання у житлові комплекси "Славутич" та "Great" у Дарницькому районі столиці.

Також, за наявною інформацією, під удар потрапив житловий комплекс "Варшавський" у Подільському районі Києва (мікрорайон Виноградар).

За інформацією МВС України, у Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків на рівні 4 поверху, а в іншому – пожежа квартир. Також внаслідок влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок сталося загоряння з 23 по 25 поверхи.

У Подільському районі сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку.

Крім того, триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи.

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Наслідки атаки





