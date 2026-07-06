Після нічної атаки ЗМІ повідомили про пошкодження будівлі "Рошен" у Києві. ВIДЕО

У мережі з'явилися повідомлення про можливе пошкодження будівлі "Рошен" у Києві під час російської атаки. Офіційного підтвердження або деталей наразі немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Київ інфо".

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Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. Також не повідомляється про масштаби пошкоджень, можливих постраждалих чи причини руйнувань.

На місці, ймовірно, працюють екстрені служби. Деталі інциденту та офіційна інформація щодо наслідків очікуються.

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Масований удар 6 липня

У ніч проти 6 липня 2026 року Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. У столиці працювали сили ППО, однак через падіння уламків і прямі влучання зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок, на верхніх поверхах були заблоковані люди. Також пошкоджено гаражі, виникли пожежі, зафіксовано падіння уламків.

Станом на ранок відомо про семеро загиблих та щонайменше 24 поранених. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих може змінюватися.

Окрім столиці, внаслідок нічної атаки постраждала й Київська область. Там загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємства та інші цивільні об'єкти.