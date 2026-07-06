После ночной атаки СМИ сообщили о повреждении здания "Рошен" в Киеве

В сети появились сообщения о возможном повреждении здания "Рошен" в Киеве во время российской атаки. Официального подтверждения или подробностей пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Киев инфо".

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На данный момент официального подтверждения этой информации нет. Также не сообщается о масштабах повреждений, возможных пострадавших или причинах разрушений.

На месте, вероятно, работают экстренные службы. Подробности инцидента и официальная информация о последствиях ожидаются.

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Массированный удар 6 июля

В ночь на 6 июля 2026 года Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Киеву, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В столице действовали силы ПВО, однако из-за падения обломков и прямых попаданий зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе частично разрушен многоэтажный жилой дом, на верхних этажах оказались заблокированными люди. Также повреждены гаражи, возникли пожары, зафиксировано падение обломков.

По состоянию на утро известно о семи погибших и как минимум 24 раненых. На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, количество пострадавших может меняться.

Помимо столицы, в результате ночной атаки пострадала и Киевская область. Там погиб один человек, ещё десять получили ранения. Разрушениям подверглись жилые дома, предприятия и другие гражданские объекты.