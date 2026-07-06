Наслідки нічної атаки РФ на Київ: кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок комбінованої атаки РФ на столицю 6 липня 2026 року станом на 8 ранку відомо про 11 загиблих та 46 постраждалих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.
"За даними медиків, наразі 11 жертв нічної атаки ворога на Київ. Із них один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей", - зазначив Кличко.
Куди поцілив ворог?
Як інформує пресцентр Офісу генпрокурора, епіцентром влучань та падінь уламків російського озброєння став Дарницький та Подільський райони Києва, також пошкодження зафіксовані у Голосіївському районі та Оболонському районах.
"Зокрема, у Подільському районі в одному з будинків знищено квартири з 5 по 9 поверхи.
У Дарницькому районі спалахнула пожежа та зруйновані квартири з 2 по 5 поверхи у 25-поверховому будинку. Також внаслідок влучання уламків горіли квартири у 30-поверховій багатоповерхівці іншого комплексу", - йдеться у повідомленні.
Тривають рятувальні роботи
Остаточна кількість загиблих та постраждалих встановлюється, тривають рятувальні роботи.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.
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кто такой путин и какова одна из целей ударов по ночному Киеву. Бункерный провоцирует ВСУ на ответный удар, -- погибшие россияне для него будут подарком и средством достижения цели. Какой цели? Простой -- негативной реакции Запада, со всеми негативными вытекающими для Украины. Понимая всё это, тем не менее я крайне огорчён что такого удара нет..