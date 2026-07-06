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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Наслідки нічної атаки РФ на Київ: кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок комбінованої атаки РФ на столицю 6 липня 2026 року станом на 8 ранку відомо про 11 загиблих та 46 постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

"За даними медиків, наразі 11 жертв нічної атаки ворога на Київ. Із них один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей", - зазначив Кличко.

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Куди поцілив ворог?

Як інформує пресцентр Офісу генпрокурора, епіцентром влучань та падінь уламків російського озброєння став Дарницький та Подільський райони Києва, також пошкодження зафіксовані у Голосіївському районі та Оболонському районах.

"Зокрема, у Подільському районі в одному з будинків знищено квартири з 5 по 9 поверхи.
У Дарницькому районі спалахнула пожежа та зруйновані квартири з 2 по 5 поверхи у 25-поверховому будинку. Також внаслідок влучання уламків горіли квартири у 30-поверховій багатоповерхівці іншого комплексу", - йдеться у повідомленні.

Київ обстріл 6 липня
Київ обстріл 6 липня
Київ обстріл 6 липня
Київ обстріл 6 липня
Київ обстріл 6 липня
Київ обстріл 6 липня
Київ обстріл 6 липня
Київ обстріл 6 липня

Тривають рятувальні роботи

Остаточна кількість загиблих та постраждалих встановлюється, тривають рятувальні роботи.

Також дивіться: Під час атаки на Київ зафіксовано влучання у три житлові комплекси. ВІДЕО+ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Автор: 

Київ (21039) обстріл (34943) жертви (2007)
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Топ коментарі
+12
Сейчас надо спрашивать одно, ГДЕ БАЛИСТИКА НА моцкву????????
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06.07.2026 08:36 Відповісти
+7
Да выдыхается, на фронте глухо, болотная нефтянка горит и пылает, по портам и заводам прилетает, Крым в осаде. Да по нам бьют ракетами , потому что они у них есть ,бьют и будут бить до тех пор пока после улара по Киеву такой же удар будет нанесён по моЦкве.
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06.07.2026 08:40 Відповісти
+4
Если бы был такой удар ВСУ по москве, который привёл бы к многочисленным жертвам, то поверьте, я бы испытал чувство морально-психологического облегчения, но я прекрасно понимаю,
кто такой путин и какова одна из целей ударов по ночному Киеву. Бункерный провоцирует ВСУ на ответный удар, -- погибшие россияне для него будут подарком и средством достижения цели. Какой цели? Простой -- негативной реакции Запада, со всеми негативными вытекающими для Украины. Понимая всё это, тем не менее я крайне огорчён что такого удара нет..
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06.07.2026 08:52 Відповісти

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