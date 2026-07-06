У Києві змінили маршрути громадського транспорту після нічної атаки
У Києві після масованої російської атаки тимчасово змінили маршрути окремих тролейбусів та автобуса через перекриття доріг і проведення аварійно-рятувальних робіт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМДА.
Зокрема:
- Рух тролейбусів №№ 12, 45 організовано до ТРЕД-1, без заїзду на ст.м. "Васильківська";
- Рух автобусів № 35 організовано на просп. Петра Григоренка та вул. Анни Ахматової.
"Це пов'язано з перекриттям дорожнього руху на окремих ділянках та ліквідацією наслідків ворожого обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Масований удар 6 липня
У ніч проти 6 липня 2026 року Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. У столиці працювали сили ППО, однак через падіння уламків і прямі влучання зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.
За попередніми даними, найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок, на верхніх поверхах були заблоковані люди. Також пошкоджено гаражі, виникли пожежі, зафіксовано падіння уламків.
Станом на ранок відомо про 9 загиблих та щонайменше 46 поранених. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих може змінюватися.
Окрім столиці, внаслідок нічної атаки постраждала й Київська область. Там загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємства та інші цивільні об'єкти.
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