В Киеве изменили маршруты общественного транспорта после ночной атаки
В Киеве после массированной российской атаки временно изменили маршруты отдельных троллейбусов и автобусов из-за перекрытия дорог и проведения аварийно-спасательных работ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.
В частности:
- Движение троллейбусов №№ 12, 45 организовано до ТРЭД-1, без заездов на ст.м. "Васильковская";
- Движение автобусов № 35 организовано по просп. Петра Григоренко и ул. Анны Ахматовой.
"Это связано с перекрытием дорожного движения на отдельных участках и ликвидацией последствий вражеского обстрела", - говорится в сообщении.
Массированный удар 6 июля
В ночь на 6 июля 2026 года Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Киеву, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В столице действовали силы ПВО, однако из-за падения обломков и прямых попаданий зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
По предварительным данным, больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе частично разрушен многоэтажный жилой дом, на верхних этажах оказались заблокированными люди. Также повреждены гаражи, возникли пожары, зафиксировано падение обломков.
По состоянию на утро известно о 9 погибших и как минимум 46 раненых. На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, количество пострадавших может меняться.
Помимо столицы, в результате ночной атаки пострадала и Киевская область. Там погиб один человек, ещё десять получили ранения. Разрушениям подверглись жилые дома, предприятия и другие гражданские объекты.
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