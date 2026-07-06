"Укрзализныця" сообщила о задержках поездов из-за ограничений движения в Киевской области

Из-за ограничений, связанных с безопасностью, на отдельных участках железной дороги Киевской области ряд поездов курсирует в объезд. Также затруднено пригородное сообщение в Фастовском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АО "Укрзализныця".

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"Это касается поездов № 93 Харьков - Холм, № 134 Каменец-Подольский - Киев, № 94 Холм - Харьков, № 43 Днепр - Ивано-Франковск, № 104 Львов - Лозовая. Все ключевые остановки для этих поездов будут сохранены, однако ожидаются задержки в движении, которые уже сейчас можно отслеживать на uz-vezemo", - отметили в компании.

Между Бояркой и Киевом запустят автобусы

В результате введенных ограничений после российского нападения затруднено движение пригородных поездов в Фастовском направлении.

Для обеспечения сообщения между Бояркой и Киевом "Укрзализныця" совместно с Киевской областной военной администрацией организует автобусные перевозки по челночному принципу.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями об изменениях в движении и возможных задержках пригородных поездов на официальных информационных ресурсах "Укрзализныци".

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Массированный удар 6 июля

В ночь на 6 июля 2026 года Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Киеву, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В столице действовали силы ПВО, однако из-за падения обломков и прямых попаданий зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе частично разрушен многоэтажный жилой дом, на верхних этажах оказались заблокированными люди. Также повреждены гаражи, возникли пожары, зафиксировано падение обломков.

По состоянию на утро известно о семи погибших и как минимум 24 раненых. На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, количество пострадавших может меняться.

Помимо столицы, в результате ночной атаки пострадала и Киевская область. Там погиб один человек, ещё десять получили ранения. Разрушениям подверглись жилые дома, предприятия и другие гражданские объекты.