"Укрзалізниця" повідомила про затримки поїздів через обмеження руху на Київщині

Через безпекові обмеження на окремих ділянках залізниці Київської області низка поїздів курсує в об'їзд. Також ускладнений приміський рух у фастівському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

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"Це стосується поїздів №93 Харків-Холм, №134 Кам'янець-Подільський-Київ, №94 Холм-Харків, №43 Дніпро-Івано-Франківськ, №104 Львів-Лозова. Всі ключові зупинки для цих поїздів буде збережено, втім очікуються затримки в русі, які вже зараз можна відслідковувати на uz-vezemo", - зазначили у компанії.

Між Бояркою та Києвом запустять автобуси

Унаслідок запроваджених обмежень після російської атаки ускладнений рух приміських поїздів у фастівському напрямку.

Для забезпечення сполучення між Бояркою та Києвом "Укрзалізниця" спільно з Київською обласною військовою адміністрацією організовує автобусні перевезення за човниковим принципом.

Пасажирів закликають стежити за оновленнями щодо змін у русі та можливих затримок приміських поїздів на офіційних інформаційних ресурсах "Укрзалізниці".

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Масований удар 6 липня

У ніч проти 6 липня 2026 року Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. У столиці працювали сили ППО, однак через падіння уламків і прямі влучання зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок, на верхніх поверхах були заблоковані люди. Також пошкоджено гаражі, виникли пожежі, зафіксовано падіння уламків.

Станом на ранок відомо про семеро загиблих та щонайменше 24 поранених. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих може змінюватися.

Окрім столиці, внаслідок нічної атаки постраждала й Київська область. Там загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємства та інші цивільні об'єкти.