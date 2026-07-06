Масована атака на Київщину: у Бучанському районі загинула людина, у Вишневому загроза повторної детонації (оновлено)

У ніч на 6 липня російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Київську область. Унаслідок обстрілів у Бучанському районі загинула одна людина, ще 10 жителів області дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

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За його словами, шестеро постраждалих із осколковими пораненнями та переломами кінцівок були госпіталізовані до місцевої лікарні. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Станом на 7:30 травмовано 15 жителів області, з них 11 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих - дівчинка віком 9 місяців.

"На жаль, кількість постраждалих може збільшитися", - зазначив Калашник.

Наслідки атаки у трьох районах

За попередніми даними, наслідки російської атаки зафіксовано у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах Київської області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники та інші оперативні служби, які ліквідовують наслідки ударів.

"Росія вкотре цілеспрямовано б'є по мирних людях і цивільній інфраструктурі. За кожне відібране життя, за кожну зруйновану оселю, за кожен свій злочин ворог обов'язково відповість", - зазначив Калашник.

Мешканців Вишневого закликали залишатися в укриттях і не виходити на вулицю

Мешканців Вишневого Київської області, а також місцеві підприємства закликали не виходити на робочі місця та утриматися від перебування на вулиці.

Відповідне звернення оприлюднила Вишнева міська рада.

"Залишайтеся в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки", — йдеться у повідомленні.

Причини такого заклику наразі не уточнюються. Міська влада просить жителів не нехтувати заходами безпеки та стежити за офіційними повідомленнями.

Після атаки існує загроза повторної детонації

Згодом Калашник підтвердив, що найскладніша ситуація після російської атаки на Київщину склалася у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження становить серйозну небезпеку.

Він наголосив, що територію, де тривають роботи, оточено поліцією. Жителів громади закликають залишатися у безпечних місцях та не наближатися до зони ураження до завершення роботи екстрених служб.

За потреби поліцейські та рятувальники проводять евакуацію населення.

Також громадян закликають бути особливо обережними у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Їх не можна торкатися, переміщувати чи намагатися самостійно знешкодити. Про такі знахідки необхідно негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.

На місці продовжують працювати правоохоронці, рятувальники та інші профільні служби, які ліквідовують наслідки російського удару.

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