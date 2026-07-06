Массированная атака на Киевскую область: в Бучанском районе погиб человек
В ночь на 6 июля российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Киевскую область. В результате обстрелов в Бучанском районе погиб один человек, ещё 10 жителей области получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
По его словам, шестеро пострадавших с осколочными ранениями и переломами конечностей были госпитализированы в местную больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Последствия атаки в трех районах
По предварительным данным, последствия российской атаки зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах Киевской области.
В результате обстрелов повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают спасатели и другие оперативные службы, которые ликвидируют последствия ударов.
"Россия в очередной раз целенаправленно наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. За каждую отнятую жизнь, за каждый разрушенный дом, за каждое свое преступление враг обязательно ответит", - отметил Калашник.
Жителей Вишневого призвали оставаться в укрытиях и не выходить на улицу
Жителей Вишневого Киевской области, а также местные предприятия призвали не выходить на рабочие места и воздержаться от пребывания на улице.
Соответствующее обращение обнародовал Вишневый городской совет.
"Оставайтесь в укрытиях до отдельного сообщения об окончании опасности", - говорится в сообщении.
Причины такого призыва пока не уточняются. Городские власти просят жителей не пренебрегать мерами безопасности и следить за официальными сообщениями.
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