Оккупанты нанесли удары по Харькову и восьми населённым пунктам области: 3 погибших, 16 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 5 июля 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 8 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть жертвы

По данным ОГА, в результате обстрелов три человека погибли, 16 человек пострадали.

В г. Харькове пострадали женщины 73, 75, 18 и 40 лет и мужчины 74, 59 и 58 лет; в г. Богодухов погибли мужчины 35 и 42 лет, пострадали женщины 26, 40 лет и 54-летний мужчина; в г. Изюм погиб 19-летний мужчина, пострадали женщины 48, 42, 39 и 61 лет; в с. Вильхуватка получили ранения 68-летняя женщина и 90-летний мужчина.



В результате взрыва неизвестного устройства в г. Харькове пострадал 20-летний мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Богодухов беспилотниками: двое мужчин погибли, две женщины пострадали. ФОТО

Чем оккупанты обстреливали Харьковскую область?

Как отмечается, враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова.



Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:



▪️1 РСЗО;

▪️4 КАБ;

▪️1 БПЛА типа "Герань-2";

▪️5 БПЛА типа "Молния";

▪️2 FPV-дрона;

▪️43 БПЛА (тип уточняется).

Читайте также: Войска РФ нанесли ракетный удар по АЗС в Изюме: погиб мужчина, есть раненые и разрушения. ФОТОрепортаж

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: