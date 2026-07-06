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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Оккупанты нанесли удары по Харькову и восьми населённым пунктам области: 3 погибших, 16 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 5 июля 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 8 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы

По данным ОГА, в результате обстрелов три человека погибли, 16 человек пострадали.

В г. Харькове пострадали женщины 73, 75, 18 и 40 лет и мужчины 74, 59 и 58 лет; в г. Богодухов погибли мужчины 35 и 42 лет, пострадали женщины 26, 40 лет и 54-летний мужчина; в г. Изюм погиб 19-летний мужчина, пострадали женщины 48, 42, 39 и 61 лет; в с. Вильхуватка получили ранения 68-летняя женщина и 90-летний мужчина.

В результате взрыва неизвестного устройства в г. Харькове пострадал 20-летний мужчина.

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Чем оккупанты обстреливали Харьковскую область?

Как отмечается, враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

▪️1 РСЗО;
▪️4 КАБ;
▪️1 БПЛА типа "Герань-2";
▪️5 БПЛА типа "Молния";
▪️2 FPV-дрона;
▪️43 БПЛА (тип уточняется).

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Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • ▪️в г. Харькове повреждены АЗС, 2 автомобиля, магазин, автомойка;
  • ▪️в Богодуховском районе повреждены 2 магазина, 5 автомобилей, многоквартирный дом, частный дом, АЗС (г. Богодухов), частный дом (с. Карасовка), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Одноробовка);
  • ▪️в Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Вильхуватка, с. Раевка);
  • ▪️в Изюмском районе повреждены автомобиль, здание (с. Капитоловка), 2 АЗС, 5 автомобилей (г. Изюм), здание (п. Савинцы), частный дом (г. Барвинково).

удар по Харькову

Автор: 

обстрел (33659) Харьков (7952) Изюм (310) Харьковская область (2897) Богодуховский район (192) Изюмский район (246) Харьковский район (983) Богодухов (53)
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