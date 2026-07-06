Оккупанты нанесли удары по Харькову и восьми населённым пунктам области: 3 погибших, 16 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 5 июля 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 8 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
По данным ОГА, в результате обстрелов три человека погибли, 16 человек пострадали.
В г. Харькове пострадали женщины 73, 75, 18 и 40 лет и мужчины 74, 59 и 58 лет; в г. Богодухов погибли мужчины 35 и 42 лет, пострадали женщины 26, 40 лет и 54-летний мужчина; в г. Изюм погиб 19-летний мужчина, пострадали женщины 48, 42, 39 и 61 лет; в с. Вильхуватка получили ранения 68-летняя женщина и 90-летний мужчина.
В результате взрыва неизвестного устройства в г. Харькове пострадал 20-летний мужчина.
Чем оккупанты обстреливали Харьковскую область?
Как отмечается, враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
▪️1 РСЗО;
▪️4 КАБ;
▪️1 БПЛА типа "Герань-2";
▪️5 БПЛА типа "Молния";
▪️2 FPV-дрона;
▪️43 БПЛА (тип уточняется).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- ▪️в г. Харькове повреждены АЗС, 2 автомобиля, магазин, автомойка;
- ▪️в Богодуховском районе повреждены 2 магазина, 5 автомобилей, многоквартирный дом, частный дом, АЗС (г. Богодухов), частный дом (с. Карасовка), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Одноробовка);
- ▪️в Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Вильхуватка, с. Раевка);
- ▪️в Изюмском районе повреждены автомобиль, здание (с. Капитоловка), 2 АЗС, 5 автомобилей (г. Изюм), здание (п. Савинцы), частный дом (г. Барвинково).
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