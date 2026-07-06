Окупанти вдарили по Харкову та восьми населених пунктах області: 3 загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 5 липня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 8 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

За даними ОВА, внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 16 людей.

У м. Харків постраждали жінки 73, 75, 18 і 40 років та чоловіки 74, 59 і 58 років; у м. Богодухів загинули чоловіки 35 і 42 років, постраждали жінки 26, 40 років і 54-річний чоловік; у м. Ізюм загинув 19-річний чоловік, постраждали жінки 48, 42, 39, 61 років; у с. Вільхуватка зазнали поранень 68-річна жінка і 90-річний чоловік.



Внаслідок вибуху невідомого пристрою в м. Харків постраждав 20-річний чоловік.

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Чим окупанти били по Харківщині?

Як зазначається, ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.



Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:



▪️1 РСЗВ;

▪️4 КАБ;

▪️1 БпЛА типу "Герань-2";

▪️5 БпЛА типу "Молнія";

▪️2 fpv-дрони;

▪️43 БпЛА (тип встановлюється).

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Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: