Окупанти вдарили по Харкову та восьми населених пунктах області: 3 загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби, 5 липня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 8 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
За даними ОВА, внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 16 людей.
У м. Харків постраждали жінки 73, 75, 18 і 40 років та чоловіки 74, 59 і 58 років; у м. Богодухів загинули чоловіки 35 і 42 років, постраждали жінки 26, 40 років і 54-річний чоловік; у м. Ізюм загинув 19-річний чоловік, постраждали жінки 48, 42, 39, 61 років; у с. Вільхуватка зазнали поранень 68-річна жінка і 90-річний чоловік.
Внаслідок вибуху невідомого пристрою в м. Харків постраждав 20-річний чоловік.
Чим окупанти били по Харківщині?
Як зазначається, ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 РСЗВ;
▪️4 КАБ;
▪️1 БпЛА типу "Герань-2";
▪️5 БпЛА типу "Молнія";
▪️2 fpv-дрони;
▪️43 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- ▪️у м. Харків пошкоджено АЗС, 2 автомобілі, магазин, автомийку;
- ▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 магазини, 5 автомобілів, багатоквартирний будинок, приватний будинок, АЗС (м. Богодухів), приватний будинок (с. Карасівка), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Одноробівка);
- ▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Вільхуватка, с. Раївка);
- ▪️в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль, будівлю (с. Капитолівка), 2 АЗС, 5 автомобілів (м. Ізюм), будівлю (сел. Савинці), приватний будинок (м. Барвінкове).
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