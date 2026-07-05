Війська РФ завдали ракетного удару по АЗС в Ізюмі: загинув чоловік, є поранені та руйнування. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 5 липня 2026 року, вдень війська РФ завдали ракетного удару по місту Ізюм на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Під ударом АЗС
За даними рятувальників, росіяни атакували АЗС.
"Внаслідок удару зруйновано будівлю АЗС, виникла пожежа. Горіли операторська, газозаправна станція та автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Є жертви
За попередніми даними, загинув чоловік, є постраждалі.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися оперативні підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громади.
За даними ОВА, постраждали 48-річна, 42-річна та 39-річна жінки. Вони шпиталізовані.
Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджені пʼять автомобілів. Зруйнована будівля АЗС.
Топ коментарі
+4 Дан Корвин
показати весь коментар05.07.2026 14:50 Відповісти Посилання
+3 Володимир Омельянов
показати весь коментар05.07.2026 14:47 Відповісти Посилання
+2 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар05.07.2026 14:50 Відповісти Посилання
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