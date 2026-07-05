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Новини Фото Обстріли Харківщини Атаки дронів на АЗС
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Війська РФ завдали ракетного удару по АЗС в Ізюмі: загинув чоловік, є поранені та руйнування. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 липня 2026 року, вдень війська РФ завдали ракетного удару по місту Ізюм на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Під ударом АЗС

За даними рятувальників, росіяни атакували АЗС.

"Внаслідок удару зруйновано будівлю АЗС, виникла пожежа. Горіли операторська, газозаправна станція та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

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удар по азс в Ізюмі
удар по азс в Ізюмі
удар по азс в Ізюмі
удар по азс в Ізюмі

Є жертви

За попередніми даними, загинув чоловік, є постраждалі.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися оперативні підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громади.

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За даними ОВА, постраждали 48-річна, 42-річна та 39-річна жінки. Вони шпиталізовані.

 Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджені пʼять автомобілів. Зруйнована будівля АЗС.

Автор: 

АЗС (2008) обстріл (35018) Ізюм (369) Харківська область (2955) Ізюмський район (246)
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Топ коментарі
+4
Кацапы выносят в прифронтовых городах АЗС десятками. В Запорожье подтвердят.
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05.07.2026 14:50 Відповісти
+3
Терор варварів не припиняєтся ,може пора так по містах рф і окупованих лднр ,це стратегія терориста путіна перетворити Україну на непридатну для життя ,адже рашисти це чорти які можуть лише: убивати ,руйнувати і грабувати,тому смерть рашиського терориста зупинить геноцид
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05.07.2026 14:47 Відповісти
+2
Короче по всей Левобережной стороне надо с заправками завязывать. Это просто риск для персонала и клиентов. Либо это должна быть какая то зарытая в землю и накрытая бетоном бочка, и оператор который сидит рядом в бетонном бункере, и не больше одного автомобиля на заправке, либо это мигрирующие и нигде надолго не останавливающиеся грузовички-цистерны, которые заправляют прямо на проезжей части либо оборудованных площадках недалеко от дорог, и с которых они при объявлении тревоги очень быстро сваливают. Ну а хотдоги кушать дома, и писять в кустах. К сожалению я альтернативы не вижу.
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05.07.2026 14:50 Відповісти

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