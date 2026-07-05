Війська РФ завдали ракетного удару по АЗС в Ізюмі: загинув чоловік, є поранені та руйнування. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 липня 2026 року, вдень війська РФ завдали ракетного удару по місту Ізюм на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Під ударом АЗС

За даними рятувальників, росіяни атакували АЗС.

"Внаслідок удару зруйновано будівлю АЗС, виникла пожежа. Горіли операторська, газозаправна станція та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

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Є жертви

За попередніми даними, загинув чоловік, є постраждалі.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися оперативні підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громади.

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За даними ОВА, постраждали 48-річна, 42-річна та 39-річна жінки. Вони шпиталізовані.



Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджені пʼять автомобілів. Зруйнована будівля АЗС.