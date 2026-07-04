Ворожий БпЛА атакував АЗС у Сумах: госпіталізовано трьох жінок

Сьогодні, 4 липня, російські війська завдали чергового удару безпілотником по території автозаправної станції в місті Суми, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що трьох постраждалих жінок госпіталізували. Їм надають необхідну допомогу.



Також повідомляється, що персонал АЗС був вчасно попереджений про загрозу.



Працівники попередили відвідувачів і покинули територію. Персонал автозаправної станції не постраждав.

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Цілодобові атаки Сум та області

Нагадаємо, упродовж 3 липня місто Суми перебувало під масованою атакою російських БпЛА та керованих авіабомб. За останніми даними, від удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум загинули четверо цивільних, ще 33 людини постраждали.

2 липня російські війська завдали удару КАБом по навчально-виховному комплексу в Сумах, у якому проводилися виховні заняття з дітьми в літній період.

1 липня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сум, зокрема влучили в автівку на території автозаправної станції. Внаслідок удару постраждали троє людей, ще одна жінка отримала поранення в іншому епізоді атаки.

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