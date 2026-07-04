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Новини Атака БпЛА на Суми Атаки дронів на АЗС
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Ворожий БпЛА атакував АЗС у Сумах: госпіталізовано трьох жінок

БпЛА атакував АЗС у Сумах

Сьогодні, 4 липня, російські війська завдали чергового удару безпілотником по території автозаправної станції в місті Суми, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що трьох постраждалих жінок госпіталізували. Їм надають необхідну допомогу.

Також повідомляється, що персонал АЗС був вчасно попереджений про загрозу.

Працівники попередили відвідувачів і покинули територію. Персонал автозаправної станції не постраждав.

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АЗС (1996) обстріл (34923) Сумська область (4859) Суми (1144) Сумський район (654)
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