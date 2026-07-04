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Вражеский БПЛА атаковал АЗС в Сумах: госпитализированы три женщины

БПЛА атаковал АЗС в Сумах

Сегодня, 4 июля, российские войска нанесли очередной удар с помощью беспилотника по территории автозаправочной станции в городе Сумы, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что трое пострадавших женщин были госпитализированы. Им оказывается необходимая помощь.

Также сообщается, что персонал АЗС был своевременно предупрежден об угрозе.

Сотрудники предупредили посетителей и покинули территорию. Персонал автозаправочной станции не пострадал.

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Круглосуточные атаки на Сумы и область

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АЗС (449) обстрел (33567) Сумская область (4308) Сумы (1394) Сумский район (645)
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