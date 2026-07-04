Вражеский БПЛА атаковал АЗС в Сумах: госпитализированы три женщины

Сегодня, 4 июля, российские войска нанесли очередной удар с помощью беспилотника по территории автозаправочной станции в городе Сумы, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что трое пострадавших женщин были госпитализированы. Им оказывается необходимая помощь.



Также сообщается, что персонал АЗС был своевременно предупрежден об угрозе.



Сотрудники предупредили посетителей и покинули территорию. Персонал автозаправочной станции не пострадал.

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Круглосуточные атаки на Сумы и область

Напомним, в течение 3 июля город Сумы подвергался массированной атаке российских БПЛА и управляемых авиабомб. По последним данным, вследствие удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум погибли четверо гражданских лиц, ещё 33 человека пострадали.

2 июля российские войска нанесли удар КАБом по учебно-воспитательному комплексу в Сумах, в котором в летний период проводились занятия с детьми.

1 июля россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сум, в частности, попали в автомобиль на территории автозаправочной станции. В результате удара пострадали трое человек, еще одна женщина получила ранения в другом эпизоде атаки.

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