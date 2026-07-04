Вражеский БПЛА атаковал АЗС в Сумах: госпитализированы три женщины
Сегодня, 4 июля, российские войска нанесли очередной удар с помощью беспилотника по территории автозаправочной станции в городе Сумы, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что трое пострадавших женщин были госпитализированы. Им оказывается необходимая помощь.
Также сообщается, что персонал АЗС был своевременно предупрежден об угрозе.
Сотрудники предупредили посетителей и покинули территорию. Персонал автозаправочной станции не пострадал.
Круглосуточные атаки на Сумы и область
- Напомним, в течение 3 июля город Сумы подвергался массированной атаке российских БПЛА и управляемых авиабомб. По последним данным, вследствие удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум погибли четверо гражданских лиц, ещё 33 человека пострадали.
- 2 июля российские войска нанесли удар КАБом по учебно-воспитательному комплексу в Сумах, в котором в летний период проводились занятия с детьми.
- 1 июля россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сум, в частности, попали в автомобиль на территории автозаправочной станции. В результате удара пострадали трое человек, еще одна женщина получила ранения в другом эпизоде атаки.
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