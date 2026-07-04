Удар РФ КАбами по Сумам: в больнице умер тяжело раненный мужчина

К большому сожалению, в больнице умер мужчина, находившийся в критически тяжелом состоянии после удара КАБ по Сумам.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам Григорова, медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.



В результате удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум погибли четверо гражданских лиц. Еще 33 человека пострадали.

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Круглосуточные атаки на Сумы и область

Напомним, 2 июля российские войска нанесли удар кассетными бомбами по учебно-воспитательному комплексу в Сумах, в котором в летний период проводились воспитательные занятия с детьми.

1 июля россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сум, в частности попали в автомобиль на территории автозаправочной станции. В результате удара пострадали три человека, ещё одна женщина получила ранение в другом эпизоде атаки.

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