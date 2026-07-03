Суммы массированно атакуют КАБами и БПЛА: 4 погибших, среди них ребенок, много раненых. ФОТО

Город Сумы в течение 3 июля подвергается массированной атаке со стороны российских БПЛА и управляемых авиабомб.

Об этом сообщили в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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Террор рашистов

"Сумы. Областной центр под массированной атакой российских БПЛА и управляемых авиабомб. Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Значительные повреждения в жилом секторе", — заявил глава ОВА Олег Григоров.

Есть раненые среди гражданского населения. По предварительным данным, среди пострадавших есть дети. Продолжается спасательная операция.

Местное издание "Кордон. Медіа" сообщает, что поврежден многоквартирный дом, более 10 раненых и есть погибшие. Информация требует официального подтверждения.

Обновление

В ОВА уточнили, что был удар 6 авиабомбами, известно о по меньшей мере трех погибших вследствие удара по одной из центральных улиц Сум. В эпицентре удара – многоэтажка, магазин и дорога. На месте было много людей, в том числе дети.

Раненых транспортируют в больницы. В тяжелом состоянии 13-летний ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Все масштабы последствий атаки уточняются.

По состоянию на 23:00 уже 4 погибших, сообщил Григоров. Российский удар унес жизни трех взрослых и ребенка.

"20 человек уже госпитализированы. Половина из них – с тяжелыми ранениями, часть находится в операционных. Благодаря вовремя оказанной помощи удалось спасти жизнь многим пострадавшим. Благодарность всем службам, медикам и неравнодушным жителям Сум, которые помогали людям в первые минуты после удара. Среди пострадавших, предварительно, трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

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Последствия









Круглосуточные атаки на Сумы и область

Напомним, 2 июля российские войска нанесли удар кассетными бомбами по учебно-воспитательному комплексу в Сумах, в котором в летний период проводились воспитательные занятия с детьми.

1 июля россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сум, в частности попали в автомобиль на территории автозаправочной станции. Вследствие удара пострадали три человека, ещё одна женщина получила ранение в другом эпизоде атаки.

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