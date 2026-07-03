Россия ударила авиабомбами по Сумам: погибла женщина, четыре человека пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады. В результате атаки ранения получила пожилая женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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По его словам, в результате обстрела повреждены частные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"На данный момент в больницу доставили раненую пожилую женщину", — сообщил Олег Григоров.

Глава ОВА отметил, что информация о других возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Также продолжается установление масштабов разрушений, вызванных очередной российской атакой на Сумскую громаду.

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Обновленная информация

Позже Григоров сообщил, что количество пострадавших вследствие атаки российских КАБов в Сумах выросло до четырех.

Отмечается, что трем пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Повреждены около 15 частных домов.

Идет ликвидация последствий атаки.

Впоследствии стало известно, что вследствие удара КАБ в Сумской громаде погибла 79-летняя женщина. Она получила тяжелое ранение и погибла на месте. Ее тело обнаружили на территории домохозяйства, которое получило значительные повреждения.

Последствия удара



