Росія вдарила авіабомбами по Сумах: загинула жінка, четверо людей постраждали. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по території Сумської громади. Унаслідок атаки поранення дістала літня жінка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

"На цю хвилину до лікарні доставили поранену літню жінку", – повідомив Олег Григоров.

Очільник ОВА зазначив, що інформація про інших можливих постраждалих наразі уточнюється.

Також триває встановлення масштабів руйнувань, спричинених черговою російською атакою на Сумську громаду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив КАБом по навчально-виховному комплексу в Сумах: відомо про 11 постраждалих, серед яких троє дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Обновленная информация

Позже Григоров сообщил, что количество пострадавших вследствие атаки российских КАБов в Сумах выросло до четырех.

Отмечается, что трем пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Повреждены около 15 частных домов.

Идет ликвидация последствий атаки.

Впоследствии стало известно, что вследствие удара КАБ в Сумской громаде погибла 79-летняя женщина. Она получила тяжелое ранение и погибла на месте. Ее тело обнаружили на территории домохозяйства, которое получило значительные повреждения.

Последствия удара



